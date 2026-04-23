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문체부, 중소기획사 해외진출 총 30억규모 '글로벌 도약' 신설…"음악생태계 지속"

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  • 문화체육관광부가 23일 대중음악 정책자문위원회를 열고 음악 생태계 다양성 강화를 위해 총 30억 규모의 글로벌 도약 사업을 신설했다.
  • 지역·인디 음악 육성을 위해 전국 17개 음악 창작소 프로그램을 강화하고 중소기획사 해외진출을 지원한다.
  • 대중음악 비즈니스 인력 양성과 케이-콘텐츠 복합문화공간 조성 등으로 음악 산업 생태계의 지속가능성을 높인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 지역공연과 인디음악 활성화와 함께 중소기획사 해외진출을 위해 총 30억 규모의 '글로벌 도약'을 신설한다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 23일 문화예술정책자문위원회 대중음악 분과 제3차 회의를 열고 2027년도 예산 편성 방향을 포함한 향후 대중음악 정책 방향을 논의했다.

이날 회의에서 최휘영 장관은 K팝이 세계 음원 순위 상위권을 차지하는 등 문화 강국으로서의 위상이 높아지고 있다고 평가하면서도, 분야 편중과 양극화 심화로 산업 생태계의 다양성이 약화되고 있다는 현장의 우려에 공감했다. 최휘영 장관은 2027년도 예산 편성 등 향후 정책에서 '음악 생태계의 지속가능성 증진'을 최우선 과제로 삼겠다고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 23일 서울 중구 소재 식당에서 열린 문화예술정책자문위원회 대중음악 분과 제3차 회의에서 위원들과 함께 2027년도 예산 편성 등에 담을 향후 대중음악 정책 방향에 대해 논의하고 있다. [사진= 문체부] 2026.04.23 fineview@newspim.com

지역·인디 음악인 육성을 통한 생태계 저변 강화와 관련해 문체부는 2026년부터 전국 17개 음악 창작소의 특성화 프로그램을 강화하고, 올해 신설된 지역 공연 개최 지원 사업(예산 24억 원, 20회 내외)에서 지역 간 균형을 고려한 평가를 실시하기로 했다. 또 중소기획사의 해외 진출을 돕는 '글로벌 도약 지원' 사업을 새롭게 추진해 10개사 내외를 선정, 최대 연 3억 원씩 최장 3년간 총 30억 원을 지원한다.

대중음악 실무 인력 양성을 위해서는 올해 신설된 '대중음악 비즈니스 인력 양성' 사업(예산 30억 원)을 통해 연 120명 내외의 전문 인력을 체계적으로 키울 방침이다.

대중음악 역사 기록 및 유산 보존 필요성에 대해서는 음악·영화·영상 등 대중문화 전 분야의 자료 수집·보존과 전시·교육, 명예의 전당 기능을 갖춘 '케이-콘텐츠 복합문화공간' 조성 사업(예산 155억 원)으로 화답했다. 문체부는 공간이 마련되기 전이라도 원로 대중문화예술인이 보유한 자료의 멸실을 막기 위해 긴급 수집에 나설 계획이라고 밝혔다. 이에 위원들은 1세대 원로 예술인들의 고령화를 감안해 사업을 조속히 추진해 줄 것을 당부했다.

최휘영 장관은 "2026년 대중음악 지원 예산을 대폭 늘렸고, 최근 추경을 통해 청춘마이크 지원 강화(24억 원), 예술인 생활안정자금 융자 확대(328억 원), 청년 콘텐츠기업 펀드 조성(250억 원) 등도 확보했다"며 "케이컬처가 꽃피우기 위해서는 그 저변이 튼튼해야 한다"고 강조했다. 이어 "대중음악 생태계가 더욱 건강하고 풍성해질 수 있도록 현장 목소리를 2027년 정책과 예산에 적극 반영하고 앞으로도 수시로 소통하겠다"고 약속했다.

문화예술정책자문위원회 대중음악 분과는 2025년 11월 문체부 장관 직속으로 출범한 9개 분과 자문위원회 중 하나로, 창작·실연·공연기획·평론·학계 분야 전문가 10인이 참여하고 있다.

fineview@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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