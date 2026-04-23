수원시, 8년 전부터 운영 중인 '수원 공유냉장고' 42개소로 늘어

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유통기한 3일 이상 남은 음식만 공유...'먹거리 네트워크' 통해 마을공동체 복원

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 보건복지부가 지난해 12월 시작한 '그냥드림' 사업이 올해 안에 전국으로 확대된다. '그냥드림'은 경제적으로 어려움을 겪는 이들에게 까다로운 증빙 절차 없이 먹거리를 지원하는 것이다.

공유냉장고 이미지. [사진=수원시]

23일 수원특례시에 따르면 현재 전국 68개 시군구에서 129개 '그냥드림' 사업장을 운영 중인데, 올해 안에 229개 시군구에 300곳으로 확대한다.

수원시도 5월 중 해누리푸드마켓 내에 그냥드림 사업장을 운영할 예정이다. 수원시에서는 '그냥드림' 사업과 닮은꼴인 '수원 공유냉장고'가 8년 전부터 운영되고 있다.

수원시가 시민사회와 함께 만들어가는 공유냉장고는 누구나 음식물을 냉장고에 채워놓을 수 있고 음식이 필요한 사람은 가져갈 수 있는, 모두가 함께 사용하는 냉장고다. 마을에 유기적인 '먹거리 네트워크'를 형성해 마을공동체를 복원하는 '사랑·나눔·공유 프로젝트'다.

음식물 쓰레기를 줄이는 효과도 있다. 2018년 1월, 수원시지속가능발전협의회가 권선구에 처음 설치했고 입소문을 타고 이용자가 꾸준히 늘어나면서 지금은 42개소로 늘어났다.

생활권 중심으로 거점을 넓혀가며 시민들이 가까운 곳에서 먹거리 나눔에 참여할 수 있는 기반을 만들고 있다.

채소를 비롯한 식자재, 과일, 반찬류, 통조림과 같은 가공품, 냉동식품, 음료수, 곡류, 빵, 떡 등을 공유냉장고에 넣을 수 있다. 유통기한 잔여 일이 3일 이상 남은 식품만 공유할 수 있다.

수원시 관계자는 "공유냉장고는 단순한 음식 나눔을 넘어 이웃들이 신뢰를 쌓으며 마을 공동체를 복원하는 공간"이라며 "수원 공유 냉장고가 마을 곳곳에 확산되도록 노력하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com