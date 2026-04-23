익산 공공승마장 미니어처 포니 새끼 탄생…3대 가족 형성

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어린이날 첫 공개·이름 짓기 현장투표 진행



[익산=뉴스핌] 이백수기자 = 전북 익산 공공승마장에서 미니어처 포니 새끼가 태어나며 봄날의 반가운 소식을 전하고 있다.

익산시는 공공승마장에서 생활 중인 미니어처 포니 '코코'와 '포롱이' 사이에서 건강한 수망아지 한 마리가 태어났다고 23일 밝혔다.

미니어처 포니[사진=익산시] 2026.04.23 lbs0964@newspim.com

이번 출산은 약 11개월의 임신 기간을 거쳐 지난 19일 이뤄졌으며, 망아지는 태어난 직후 스스로 일어설 정도로 건강한 상태를 보였다. 현재는 어미 '코코'의 보살핌 속에서 안정적으로 적응하고 있다.

특히 이번 탄생으로 할머니 '아롱이', 아빠 '포롱이', 새끼 망아지까지 포니 3대 가족이 한 승마장에서 함께 생활하게 돼 의미를 더하고 있다. 포롱이는 지난 2023년 같은 승마장에서 태어난 말로, 성장 후 아빠가 되며 세대가 이어졌다.

시는 오는 5월 5일 어린이날을 맞아 공공승마장에서 망아지를 시민들에게 처음 공개하고, 어린이들이 직접 이름을 정하는 현장투표를 진행할 예정이다.

익산시 관계자는 "승마장에 찾아온 새 생명이 시민들에게 기쁨과 희망을 전하길 바란다"며 "망아지가 건강하게 성장할 수 있도록 사육 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com