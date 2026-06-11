지니틱스, DJI 액션캠·포켓 제품 중국 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 지니틱스가 11일 DJI 액션캠·포켓 확대에 맞춰 중국 시장 공략을 강화하고 있다고 밝혔다
- DJI 기기 라인업 확대로 부품 수요가 늘며 지니틱스는 전체 물량 기준 점유율 60% 확보 가능성을 보고 있다
- 지니틱스는 Insta360·고프로 등 공급을 추진하고 OLED 탑재 확대와 하반기 포켓 타입 양산으로 실적 개선을 준비하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 팹리스 반도체 기업 지니틱스가 글로벌 드론·영상장비 기업 DJI의 액션캠 및 포켓 제품군 확대에 맞춰 중국 시장 공략을 강화하고 있다고 11일 밝혔다.
회사에 따르면 DJI의 액션캠과 포켓 제품군 탑재 기기 라인업이 확대되면서 관련 부품 수요가 늘어나고 있다. 지니틱스는 현재 전체 물량 기준 약 60% 수준의 점유율 확보가 가능할 것으로 보고 있다.
유튜브, 틱톡, 인스타그램 등 숏폼·영상 콘텐츠 확산으로 개인 영상촬영 기기 수요가 증가하고 있다. 기존 LCD 제품군의 OLED 전환 흐름도 진행 중이어서 지니틱스의 OLED 터치 컨트롤러 적용 기회가 확대되고 있다.
지니틱스는 DJI 외에도 Insta360, GoPro 등 주요 브랜드 모델 탑재를 추진 중이다. 중국 스마트폰 고객사와 개발 중인 포켓 타입 제품은 올해 하반기 양산을 목표로 하고 있다.
지니틱스 관계자는 "DJI를 중심으로 액션캠과 포켓형 영상기기 시장이 확대되는 가운데 중국 현지 고객 대응을 강화하고 있다"며 "OLED 탑재 기기 라인업 확대로 적용 시장을 넓히고, 하반기 이후 신규 제품 양산 성과가 실적 개선으로 이어질 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com