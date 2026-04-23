한국타이어, 인피니티 신형 QX65에 타이어 공급

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북미 시장 SUV 신차용 타이어 포트폴리오 확대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 닛산의 프리미엄 브랜드 인피니티의 신형 'QX65'에 SUV 전용 타이어 '다이나프로 HP2'를 신차용으로 공급한다고 23일 밝혔다.

20인치 규격의 다이나프로 HP2는 차량 특성에 맞춰 개발됐다. 고강도 폴리에스터 카카스 구조로 사계절 주행 환경에서 타이어 형상 안정성과 내구성을 높였으며, 패턴 설계로 노면 소음을 줄였다. 고성능 실리카 컴파운드를 적용해 회전저항을 낮추고 연비 효율성을 확보했다.

인피니티 올 뉴 QX65 [사진=한국타이어]

한국타이어는 2013년부터 닛산의 '프론티어', '알티마', '패스파인더', '센트라', '인피니티 QX60', '엑스트레일' 등에 신차용 타이어를 공급해왔다. 이번 공급으로 신차용 타이어 포트폴리오를 확대하고 북미 시장에서 경쟁력을 강화할 방침이다.

한국타이어는 다이나프로를 중심으로 북미 시장 공략을 가속하고 있다. 포드의 'F-150'을 비롯해 쉐보레, GMC 등 주요 SUV 및 픽업트럭에 신차용 타이어를 공급 중이다.

y2kid@newspim.com