남원 '바래봉 철쭉제' 25일 개막…봄꽃 관광명소

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지리산 철쭉 장관 속 자연·문화 어우러진 축제 향연

제30회 기념행사 개최 통한 봄철 대표 관광축제 위상 강화

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 분홍빛 철쭉이 장관을 이루는 남원 지리산 운봉 바래봉에서 봄 정취를 만끽할 축제가 펼쳐진다.

남원시는 제30회 지리산 운봉 바래봉 철쭉제 기념식이 오는 25일 지리산 허브밸리 일원에서 열린다고 23일 밝혔다.

남원 운봉읍 지리산 바래봉 철쭉꽃[사진=남원시]2026.04.23 gojongwin@newspim.com

해마다 봄이면 바래봉 일대가 철쭉으로 물들며 전국적인 상춘 명소로 주목받고 있다.

올해 철쭉제는 '사랑의 기쁨! 그리고 힐링의 발원!!'을 주제로 지리산 자연경관과 어우러진 철쭉 군락의 아름다움을 선보일 예정이다.

해발고도가 높은 운봉 지리산 자락은 짙고 화려한 철쭉 풍광으로 유명해 봄철 관광객들의 발길이 이어지고 있다.

기념식 당일에는 터울림 농악과 산신제, 식전행사, 기념식, 노래자랑 등 다채로운 프로그램이 마련돼 축제 분위기를 더할 전망이다.

남원시와 운봉애향회는 이번 철쭉제를 자연과 문화가 어우러진 지역 대표 관광축제로 육성한다는 계획이다. 봄꽃 관광 활성화와 지역경제에도 긍정적 효과가 기대된다.

신동열 운봉애향회장은 "지역 주민이 함께 만들어가는 소중한 축제"라며 "많은 방문객이 바래봉 철쭉과 함께 봄의 정취를 즐기길 바란다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com