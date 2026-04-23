장수군 '복합민원 예약제' 운영…원스톱 민원서비스 강화

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사전 예약 기반 신속 상담 지원·복합민원 처리 효율성 제고

부서 협업 확대 통한 군민 중심 맞춤형 민원행정 서비스 구현

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 복합민원 처리의 신속성과 편의성을 높이기 위해 민원 예약제를 운영하며 군민 중심 행정서비스 강화에 나섰다.

군은 개발행위허가와 건축·산지 관련 인허가 등 복합민원을 대상으로 '민원 예약제'를 연중 운영하고 있다고 23일 밝혔다.

장수군이 복합민원에 대해 민원예약제를 도입했다.[사진=장수군] 2026.04.23 gojongwin@newspim.com

민원인이 여러 부서를 따로 방문하지 않고 한 곳에서 절차 안내와 상담, 접수까지 원스톱으로 처리할 수 있도록 한 것이 핵심이다.

이번 제도 도입으로 부서별 개별 방문에 따른 불편을 줄이고 담당 공무원 부재로 인한 재방문과 처리 지연도 예방할 수 있을 것으로 기대된다. 복합민원상담실에서는 관련 부서 의견을 종합 안내해 보다 체계적인 상담 지원도 이뤄진다.

군은 상담부터 접수까지 한 번에 처리하는 원스톱 민원서비스 확대와 함께 팀장급 공무원으로 구성된 민원안내도우미 운영, 듀얼 모니터 설치 등 민원인 중심 맞춤형 서비스도 강화하고 있다.

이번 예약제 운영은 부서 간 협업을 통한 복합민원 대응력을 높이고 민원 처리 만족도를 끌어올리는 계기가 될 것으로 전망된다.

이정우 부군수는 "민원 예약제 시행으로 군민들이 보다 편리하고 전문적인 상담 서비스를 받을 수 있게 됐다"며 "앞으로도 군민 입장에서 민원 절차와 환경을 지속 개선해 신속하고 만족도 높은 민원행정을 구현하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com