"하이패스로 가면 선물"…도공 대전충남, 태안원예박람회 이벤트

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국도로공사 대전충남본부는 지역에서 열리는 국제행사인 '2026 태안국제원예치유박람회'의 성공 개최를 지원하기 위해 오는 25일부터 다음달 24일까지 '하이패스 힐링 이벤트'를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 '하이패스와 함께 편리하고 안전한 치유의 봄여행'을 주제로, 한국도로공사가 관리하는 고속도로 톨게이트 하이패스 차로를 이용해 박람회를 방문한 고객을 대상으로 운영된다.

하이패스 힐링 이벤트. [사진=한국도로공사 대전충남본부] 2026.04.23 gyun507@newspim.com

참여 방법은 간단하다. 고속도로 통행료 앱 또는 홈페이지를 통해 확인 가능한 하이패스 이용내역(영수증)과 박람회 방문 영수증을 준비한 뒤, 네이버 폼에 제출하면 된다.

이벤트 참여자 중 총 50명을 추첨해 각 2만 원 상당의 CU 모바일상품권이 제공되며 당첨자는 6월 둘째 주 개별 문자로 안내될 예정이다.

대전충남본부 관계자는 "이번 이벤트가 박람회 성공 개최에 보탬이 되길 기대한다"며 "앞으로도 지역과 연계한 다양한 협력 사업을 지속 발굴해 나가겠다"고 말했다.

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