KOTRA, GE와 손잡고 항공·방산기업 수출 앞장

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23일 서울서 수출기업 상담회 개최

한국, 항공·방산 기업 23개사 참여

GE, 우리기업과 기술력 협력 희망

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국이 세계 4위 방산 수출국 반열에 오른 가운데, 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)가 GE 에어로스페이스와 항공·방산 공급망 협력에 나섰다.

KOTRA는 지난 21일 서울에서 GE 에어로스페이스를 초청해 'KOTRA x GE 에어로스페이스 데이'를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사에는 국내 항공·방산기업 23개사가 참여했고, GE 에어로스페이스 주관 설명회, 1:1 수출 상담회가 진행됐다.

이날 오전 열린 설명회에서는 GE 에어로스페이스 측이 연사로 참여해 ▲항공전자 시스템 ▲전력 시스템 ▲엔진 ▲적층 제조 ▲항공우주 통신기술(TSN) 등 핵심 분야 개발 동향 및 우리 기업과 협력 수요를 소개했다.

지난 21일 서울에서 열린 '코트라 x GE 에어로스페이스 데이'에서 GE Aerospace 설명회 및 오찬 네트워킹 행사 간 김관묵 코트라 부사장 겸 경제안보통상협력본부장이 개회사를 전달하고 있다. [사진=KOTRA] 2026.04.23 gkdud9387@newspim.com

오후에는 사전 기술 및 제품 역량 검토를 거쳐 선정한 국내 기업 9개사와 1:1 핀포인트 상담이 진행됐다.

KOTRA는 이번 행사를 계기로 GE 에어로스페이스와 협력체계를 구축하고, 협력 수요 발굴부터 상담, 현장실사, 후속 지원까지 단계별 지원을 통해 국내 기업의 항공·방산 공급망 진입을 적극 뒷받침할 계획이다.

GE 에어로스페이스 관계자에 따르면 "지난 50여 년간 검증된 첨단 엔진 기술과 경험을 제공하며 한국의 항공 산업 파트너로 지원해왔다"며 "특히 한국 군용 항공기 개발 프로그램의 주요 파트너로 참여하며 국내 기업들과 긴밀한 협력을 이어오고 있다"고 강조했다.

또한 "다양한 규모의 산업 플레이어들과 글로벌 협력을 확대하며, 항공 산업 생태계에서 영향력 있는 파트너로 함께 성장하고 있다"고 덧붙였다.

김관묵 부사장 겸 경제안보·통상협력본부장은 "AI 기반 항공 방산 기술 고도화로 글로벌 공급망 재편이 가속화되는 지금이 우리 기업에게는 중요한 전환점"이라며, "이번 행사를 계기로 우리 기업들이 글로벌 항공 공급망의 핵심 파트너로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

지난 21일 서울에서 열린 '코트라 x GE 에어로스페이스 데이'에서 국내 항공우주 부품 및 솔루션 관련 기업 관계자들과 GE 에어로스페이스 관계자들이 1:1 수출상담 간 협력 확대 방안을 논의하고 있다. [사진=KOTRA] 2026.04.23 gkdud9387@newspim.com

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