마키나락스·현대차, 로봇 1400대에 AI 예지보전 솔루션 적용

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아산 시작으로 울산·인도·전주 확대…연내 적용 완료

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피지컬 AI 기업 마키나락스가 현대자동차의 소프트웨어 중심 공장(SDF, Software Defined Factory) 전환을 위해 글로벌 생산 거점 로봇에 AI 예지보전 솔루션을 확대 적용한다고 23일 밝혔다.

양사가 공동 개발한 '로봇 특화 예지보전 솔루션(Robot Prognostics Maintenance System, RPMS)'은 로봇 동작 데이터를 기반으로 딥러닝 알고리즘을 적용해 고장을 5일 전, 90% 이상의 정확도로 예측한다. ▲구동부 상태 진단 ▲셋업 이상 탐지 ▲상태 변동점 알림 기능을 수행하며 생산라인의 다운타임을 줄이는 것이 핵심이다.

솔루션은 아산공장을 시작으로 울산·인도·전주 등 국내외 주요 생산 거점으로 확대되고 있다. 최근에는 울산EV공장·화성기아EV공장 등 전기차 생산 라인에도 적용 중이며 2026년 내 총 1400여 대의 로봇에 적용될 예정이다.

마키나락스 로고. [사진=마키나락스]

마키나락스는 지난 2018년 현대자동차그룹의 오픈 이노베이션 플랫폼 제로원(ZER01NE)을 통해 현대자동차와 인연을 맺었다. 현대자동차는 당시 마키나락스에 지분 투자를 단행하며 전략적 투자자(SI)로 협력해왔다.

현대자동차 관계자는 "AI 기반 예지보전 기술을 글로벌 생산 거점에 표준화해 제조 공정의 유연성과 무결점 품질을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.

윤성호 마키나락스 대표는 "제조 현장의 복잡성을 극복해 현대자동차가 그리는 SDF를 함께 실현할 수 있는 파트너로서 협력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com