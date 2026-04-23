'역대 최대' 아시아 7개국 이스포츠 국가대항전, 진주서 24일 개막

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 주최하고 한국이스포츠협회·경상남도·진주시가 공동 주관하는 '2026 아시아 이스포츠 대회(Esports Championships Asia Jinju 2026)'가 24일부터 26일까지 경남 진주실내체육관에서 열린다.

아시아 7개국에서 선수단과 관계자 등 150여 명이 참가하는 이번 대회는 역대 최대 규모의 아시아 권역 이스포츠 국가대항전으로 치러진다.

'2026 아시아 이스포대회(ECA) 대회' 포스터. [자료= 문체부]

이 대회는 2021년 한·중·일 3국 정부 협력으로 출범한 이스포츠 정식 국가대항전이다. 6회를 맞이한 올해는 동아시아를 넘어 아시아 전역으로 무대를 넓혔으며, 각국 선수들은 자국 올림픽위원회로부터 대표 선발 권한을 위임받은 이스포츠협회를 통해 선발됐다.

종목은 오는 9월 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 메달 종목인 대전격투 3종(스트리트 파이터 6·철권 8·더 킹 오브 파이터즈 XV), 이풋볼 시리즈(PC·모바일), 배틀그라운드 모바일과 국산 게임 〈이터널 리턴〉 등 6개 정식 종목, 케이팝 댄스 AI 플랫폼 〈스테핀(Stepin)〉 시범종목을 포함해 총 7개 종목으로 구성된다. 이번에 처음 정식 종목으로 채택된 〈이터널 리턴〉은 최근 국내 이스포츠 팬층을 빠르게 넓혀가고 있어 주요 관전 포인트로 꼽힌다.

아시안게임을 앞두고 출전이 유력한 선수들로 꾸린 한국 대표팀이 참가해 '미리 보는 아시안게임 전초전'이 될 전망이다.

대회는 디즈니+·숲(SOOP)·유튜브를 통해 전 세계에 생중계된다. 대회 기간에는 체험관과 반짝 매장, 코스프레 행진 등 부대행사도 마련된다. 자세한 내용은 공식 누리집(eca2026.kr)에서 확인할 수 있다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 "'아시아 이스포츠 대회'는 이스포츠 종주국인 대한민국이 선도적으로 제시해 온 정식 국가대항전 모델"이라며 "이번 대회가 아시아 각국 청년들의 문화적 가교가 되기를 바란다"고 밝혔다.



fineview@newspim.com