유니온바이오메트릭스, 사우디 의료·교육 보안시장 잇단 수주

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현지 파트너 통해 교육 프로젝트 수주…공공기관 확장

쿠웨이트·유럽 레퍼런스 확보, 에너지·데이터센터 공략

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 기반 생체인식·보안 인증 전문기업 유니온바이오메트릭스가 중동 지정학적 리스크가 고조되는 상황에서도 사우디아라비아 의료·교육 보안 시장에서 잇달아 수주 성과를 거두고 있다.

유니온바이오메트릭스는 사우디아라비아 의료·교육 분야 보안 솔루션 공급을 확대하고 있다고 23일 밝혔다.

의료 분야에서는 사우디아라비아 최대 민간 의료기관 그룹인 하빕 메디컬 그룹(HMG)을 중심으로 사업을 이어가고 있다. 유니온바이오메트릭스는 2015년부터 HMG 주요 거점 병원에 솔루션을 공급해 왔으며 최근에는 지역별 신축 메디컬센터와 기존 병원의 임직원·환자를 대상으로 지능형 출입통제·근태관리 솔루션을 제공 중이다. 글로벌 빌딩·운영 솔루션 기업과 협업해 컨트롤러 및 빌딩관리시스템(BMS) 연계 구축도 추진하고 있다.

유니온바이오메트릭스 로고. [사진=유니온바이오메트릭스]

공공 교육 분야에서는 현지 파트너사와 협력해 사우디아라비아 교육 관련 프로젝트 수주를 확대하고 있다. 생체인식 기반 출입통제 제품을 현지 요구사항에 맞춰 공급 중이며 향후 다양한 공공기관으로 시장을 넓혀갈 계획이다.

사우디아라비아 외에도 쿠웨이트 에너지 인프라 프로젝트(KOC), 유럽 데이터센터 사업 등을 통해 중동·유럽에서 산업별 레퍼런스를 쌓고 있다. 회사는 에너지·데이터센터 등 고도의 보안이 요구되는 버티컬(Vertical) 시장으로 사업을 확장한다는 전략이다.

장명훈 유니온바이오메트릭스 사장은 "의료와 교육 분야에서 확보한 성공 사례를 발판 삼아 중동 전역에서 새로운 사업 기회를 적극적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com