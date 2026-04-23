3년 만의 귀환 통했다…'하트시그널5', 방송·OTT·포털까지 장악

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 3년 만에 돌아온 채널A 연애 예능 '하트시그널5'가 첫 방송부터 화제성과 시청 관심을 동시에 끌어올리며 흥행 신호탄을 쏘아 올렸다.

지난 14일 첫 방송된 채널A '하트시그널5'는 방송 첫 주만에 '굿데이터 코퍼레이션'이 집계하는 '펀덱스 차트'에서 4월 3주 차 '비드라마 TV 화요일 부문' 화제성 1위에 등극했다. 또한, '펀덱스 차트' 내의 '비드라마 뉴스 부문' 1위, '비드라마 VON(네티즌 반응) 부문' 2위를 차지하며 '명불허전' 인기를 증명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하트시그널5 포스터. [사진=채널A] 2026.04.23 moonddo00@newspim.com

3년 만에 돌아온 '원조 연애 예능'의 힘을 제대로 입증한 '하트시그널5'는 OTT에서도 무서운 인기 돌풍을 이어갔다. '하트시그널5'을 독점 공개 중인 티빙의 경우, '하트시그널5' 1회는 실시간 라이브 1위를 차지했으며, 2회 역시 실시간 라이브 1위를 수성했다. 이 같은 인기에 힘입어, '하트시그널5'는 티빙이 발표한 '주간 콘텐츠 순위'에서 예능 부문 1위에 등극했다.

이뿐만이 아니다. 포털 사이트에서의 인기와 영향력도 폭발적이다. '하트시그널5' 1, 2회는 각종 포털 사이트 실시간 인기 검색어를 점령했으며, 특히 '메기남 변호사 정준현', '하트시그널5 강유경 대학생', '하트시그널 직업과 나이 공개' 등이 주목받는 등 네티즌들의 열띤 관심을 반영했다. 나아가, 유튜브에 공개된 '하트시그널5'의 공식 티저는 조회수 167만회, 1회 예고는 조회수 209만회를 돌파해 앞으로 더욱 거세질 '하트시그널5'의 인기를 예감케 했다.

화요일 안방 점령에 이어 OTT와 포털 사이트, SNS 및 유튜브까지 석권한 '하트시그널5'는 21일 방송된 2회에서는 입주자 6인의 직업과 나이를 공개했다. 여기에 '메기남' 정준현이 전격 등판하면서 '시그널 하우스'의 로맨스 지각 변동을 예고했다. 이와 함께, '몰표녀'로 화제를 모은 강유경이 2일 차에 자신에게 '문자'를 보낸 사람이 김성민이 아닌 박우열이라고 확신하면서 대혼란 로맨스가 펼쳐질 예정이라 시청자들의 몰입도를 더욱 끌어올릴 전망이다

'메기남' 정준현의 등장과 강유경의 오해로 또 한 번 격변에 휩싸일 '시그널 하우스'의 러브라인은 28일 밤 10시 방송되는 '하트시그널5' 3회에서 만날 수 있다.

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