당정, '4차 석유 최고가격제' 결론 유보…나프타 수급 안정 총력

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시장·국제유가·국민부담 종합 고려…"동결·추가 여부 미정"

나프타 6.7조 수입단가 차액 지원·2억7300만 배럴 도입 추진

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당과 정부, 청와대가 '4차 석유 최고가격제' 시행 여부에 대해 결론을 내리지 못했다.

강준현 민주당 수석대변인은 22일 국회 소통관에서 고위당정협의회 결과 브리핑을 열어 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제 유가, 국민 부담을 종합 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김민석 국무총리가 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com

당정은 공급망 안정에 방점을 찍었다. 산업통상자원부가 주도하는 에너지 수급반을 중심으로 나프타와 석유화학 제품 수급 상황을 점검하고 국민 생활과 산업계 부담 최소화를 위한 대응 방안을 논의했다.

특히 당은 중동 정세 불확실성이 지속되는 만큼 원유와 나프타 수급 차질을 최소화하기 위한 적극적인 대응을 정부에 요청했다. 이에 정부는 "석유, 나프타, 석유화학 제품의 수급 안정을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

구체적으로 정부는 전략 경제 협력 특사단을 통해 확보한 2억7300만 배럴 규모 원유와 210만톤(t) 나프타 도입을 차질 없이 추진하고 대체 항로인 사우디아라비아 얀부 항로를 통한 수송도 지원하기로 했다.

또 6조7000억 원 규모의 나프타 수입 단가 차액 지원 사업을 신속 집행해 국내 도입 부담을 낮추고, 보건 의료와 핵심 산업, 생활 필수품에 투입되는 원료를 최우선 공급하기로 했다.

정부는 수급 불안에 따른 시장 교란 행위에도 강경 대응 방침을 밝혔다. 매점매석 등 공급망 병목이 의심될 경우 즉각 조사에 착수하고 위반 행위가 확인되면 무관용 원칙으로 대응한다는 계획이다.

chogiza@newspim.com