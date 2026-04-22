국힘 경기도당, 지역 광역 8곳·비례 기초 3곳 후보자 추가 모집

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지역 광역의원, 부천7·화성2·군포1·군포3·군포4·파주1·파주3·용인4

비례 기초의원, 양주시·시흥시 추가모집

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 6.3전국지방선거 지역구 광역의원과 비례대표 기초의원 후보자를 추가 모집한다고 22일 밝혔다.

국민의힘 CI. [사진=뉴스핌DB]

공관위에 따르면 추가 공모에 들어가는 지역구 광역의원 선거구는 부천7, 화성2, 군포1, 군포3, 군포4, 파주1, 파주3, 용인4 선거구등 8개 선거구이고 비례대표 기초의원 추가공모는 양주시와 시흥시 2개지역이다.

추가공모에 들어간 지역은 지난 공모에 공천신청자가 없던 지역으로 지난 제8회 전국지방선거 선거구 편제 기준 공모이며 오는 29일 개편되는 선거구 획정에 따라 일부 변경이 있을수 있다,.

공모 신청 자격은 공직선거법상 피선거권이 있는 18세이상으로 신청당시 책임당원 요건을 갖추고 있어야 하고 이번 선거에 한해 후보자 추천 신청 전 입당원서 등 당헌·당규에 따른 입당절차를 마쳐야 하며 선거일 현재 당해 선거구에 60일 이상 거주하고 있어야 한다.

공관위는 신청자들을 대상으로 도덕성과 책임감, 지역사회 기여도와 경쟁력을 갖춘 인재 선발을 목표로 심사를 진행할 예정이며 사회적 물의를 일으킨 이력이나 전과 등 당에서 정한 배제사유에 대해서도 검증에 들어갈 계획이다.

접수는 오는 23일과 24일 2일동안으로 마감일 오후 6시까지 국민의힘 온라인 공천시스템에서 증빙서류를 첨부해 신청서 작성 후 접수를 완료해야 한다.

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