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BMW 7시리즈, 1분기 수입 플래그십 세단 1위…고객경험으로 승부

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AI 핵심 요약

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  • BMW 코리아가 22일 7시리즈로 1분기 수입 대형 세단 1위를 차지했다.
  • i7 포함 1614대 판매하며 전년 대비 7% 증가 실적을 기록했다.
  • 엑설런스 클럽 멤버십과 파워 오브 초이스 전략으로 입지를 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전용 멤버십 'BMW 엑설런스 클럽' 통해 차별화된 경험 제공

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW를 대표하는 럭셔리 플래그십 세단 7시리즈가 올해 3월까지 세 달 연속 수입 플래그십 세단 1위를 기록하며, 2026년 1분기 수입 대형 세단 판매 1위 자리에 올랐다. 이를 통해 국내 럭셔리 대형 세단 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고 있다.

BMW 7시리즈. [사진=BMW코리아]

22일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 올해 3월까지 순수전기 모델 i7을 포함한 BMW 7시리즈는 총 1614대가 판매되며 전년 동기 대비 7% 이상 증가한 실적을 기록했다.

이러한 성과는 단순한 판매를 넘어, 고객 경험을 중심으로 한 브랜드 전략과 차별화된 상품 경쟁력에서 비롯된 것으로 평가된다. 특히 7시리즈를 포함한 BMW 럭셔리 클래스 전용 멤버십과 맞춤형 서비스, 다양한 개인화 옵션은 차량 소유 이후에도 라이프스타일 전반에서 브랜드 최상위 라인업의 가치를 체감할 수 있도록 설계됐다.

BMW 코리아가 7시리즈 소유 고객을 대상으로 제공하는 차별화된 라이프스타일 혜택은 높은 인기를 견인하는 핵심 요인이다.

특히 7시리즈를 포함한 BMW 럭셔리 클래스 고객 전용 멤버십 서비스 'BMW 엑설런스 클럽(BMW Excellence Club)'은 차량 관리를 넘어 여행·미식·예술·골프·웰니스 등 다양한 영역에서 럭셔리 라이프스타일 경험을 제공해 왔으며, 실제 이용 패턴과 선호도, 고객 피드백을 반영해 서비스를 지속적으로 강화하고 있다.

BMW 엑설런스 클럽의 혜택 가운데 가장 주목할 만한 부분은 금전적 가치로 환산할 수 없는 '특별한 경험'이다. 프랑스 칸 영화제 VIP 참석 기회는 이를 대표하는 사례다. BMW 코리아는 매년 추첨을 통해 회원을 선정해 칸 영화제 레드카펫 워킹과 공식 상영회 참여, 럭셔리 클래스 시승, 최고급 호텔 숙박 등 차별화된 경험을 제공하고 있다.

BMW 7시리즈. [사진=BMW코리아]

이와 함께 럭셔리 라이프스타일 프로그램 '큐레이션 바이 엑설런스'를 올해부터 새로운 혜택으로 선보인다. 멤버십 회원은 골프 컨텐츠, 아트 전시, 위스키 클래스, 웰니스 체험, 커리어 멘토링, 럭셔리 사운드 세션 등 BMW 코리아가 매월 맞춤형으로 엄선해 기획하는 콘텐츠 중 원하는 프로그램을 선택해 연 2회까지 참여할 수 있다.

이 외에도 BMW 엑설런스 클럽 회원에게는 주요 브랜드 행사 우선 초청을 비롯해 국내 유일의 LPGA 대회 BMW 레이디스 챔피언십 기간 동안 입장권, 패스트 트랙, 기념품 등의 전용 혜택이 제공된다. 또한 차량 출고 시 핸드오버 세레머니, 제주도 럭셔리 클래스 렌터카, 에어포트 서비스, 사고차 케어 서비스, 로너 카 서비스 등 다양한 혜택을 통해 차량 소유 전 과정에서 높은 편의성을 누릴 수 있다. BMW 엑설런스 클럽 프로그램은 차량 출고 후 3년간 제공된다.

이 밖에도 BMW 7시리즈가 국내 수입차 시장에서 눈부신 성과를 거두는 배경에는 BMW의 '파워 오브 초이스(Power of Choice)' 전략이 있다. 라이프스타일의 다변화와 함께 내연기관은 물론 전기화 모델에서도 브랜드 고유의 디자인과 상품성을 동일하게 경험하고자 하는 고객이 늘어나면서, BMW 7시리즈가 제공하는 폭넓은 선택지가 높은 호응을 얻고 있다.

'파워 오브 초이스'는 하나의 모델 시리즈에 내연기관, 순수전기차, 플러그인 하이브리드 등 다양한 파워트레인을 적용하는 BMW만의 상품 전략이다. 전동화 시대에도 고유의 디자인 언어와 헤리티지, 그리고 '운전의 즐거움'을 일관되게 선사하는 것을 목표로 한다.

BMW 7시리즈. [사진=BMW코리아]

이 전략에 따라 BMW 7시리즈는 가솔린 모델 740i xDrive, 디젤 모델 740d xDrive, 플러그인 하이브리드 모델 750e xDrive, 순수전기차 i7, 고성능 모델 i7 M70 xDrive까지 폭넓은 라인업을 갖춰 파워트레인과 관계없이 일관된 럭셔리 경험을 원하는 고객들의 니즈를 충족시키고 있다.

이와 함께 BMW 코리아는 맞춤형 차량 주문 서비스 'BMW 인디비주얼'을 통해 개인화 경험을 한층 강화하고 있다. 해당 프로그램은 최상위 모델인 750e xDrive, i7 xDrive60, i7 M70 xDrive 구매 고객을 대상으로 운영되며 외장색과 익스테리어 라인, 인테리어 트림, 시트 소재 및 색상 등 다양한 항목에서 최대 30만 개에 달하는 조합을 구성할 수 있는 폭넓은 맞춤 옵션을 제공한다.

또한 BMW 코리아는 'BMW 인디비주얼'에서 한 단계 더 나아간 최상위 맞춤 제작 프로그램 'BMW 인디비주얼 마누팍투어(BMW Individual Manufaktur)'를 통해 한정판 모델을 꾸준히 선보일 예정이다.

chanw@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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