신안군, 지방규제혁신 성과로 대통령 표창…특교세 3억 확보

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현장형 규제개선 성과 인정

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 신안군이 지방규제 혁신 성과를 인정받아 대통령 표창을 수상했다.

신안군은 22일 정부세종청사에서 열린 '2026년 지방규제혁신 추진 설명회 및 유공 시상식'에서 대통령 표창을 받았다고 밝혔다.

지방규제혁신 성과로 대통령 표창. [사진=신안군] 2026.04.22 ej7648@newspim.com

이번 수상은 지역 현장에서 불합리한 규제를 발굴·개선해 주민과 기업의 불편을 해소한 공로가 인정된 데 따른 것이다.

지방규제혁신 유공 시상은 행정안전부가 주관해 전국 지방자치단체를 대상으로 규제 혁신 성과를 평가하는 제도다. 신안군은 현장 중심의 규제 개선과 주민 체감형 정책 추진에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

군은 도서 지역 특성을 반영한 맞춤형 규제 완화와 행정 절차 합리화 노력이 주효했다고 설명했다. 특히 어업·관광·환경 분야의 중복 규제를 정비하고 인허가 절차를 개선하는 등 지속적인 규제 혁신을 추진해 왔다.

신안군은 이번 성과로 특별교부세 3억 원을 확보했으며 해당 재원을 주민 생활과 직결된 규제 개선 사업과 지역 현안 해결에 활용할 계획이다.

신안군 관계자는 "군민과 함께 이룬 성과"라며 "현장 중심 규제 개선을 통해 지역 발전을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com