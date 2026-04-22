[MLB] 이정후 '홈 횡사' 후 버럭 짜증…다저스 포수 욕설 때문?

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김혜성과의 '절친 더비'를 치른 날, 이정후가 무리한 홈 슬라이딩 후 아웃당한 뒤 짜증내는 장면이 한미 야구팬들의 입방아에 올랐다. 현지에서는 다저스 포수의 욕설 때문이라는 의혹이 제기되며 논란이 커지고 있다.

논란의 장면은 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 MLB 정규리그 샌프란시스코와 LA 다저스의 6회말 2사 이후에 발생했다. 샌프란시스코가 3-1로 앞선 상황에서 이정후가 다저스 에이스 야마모토 요시노부의 공을 밀어쳐 우전 안타로 출루했다. 이어 엘리엇 라모스가 풀카운트 승부 끝에 중전 안타를 때렸다. 2사 풀카운트였던 터라 이정후는 자동 스타트였고 중견수 알렉스 콜이 공을 잡기 전 이미 2루를 돌고 있었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후가 22일 다저스전에서 홈에 태그아웃 당한 뒤 짜증을 내고 있다. [사진=스포티비 중계화면 캡처] 2026.04.22 psoq1337@newspim.com

중견수 정면으로 떨어진 단타였지만 이정후는 3루를 지나 홈까지 내달렸다. 3루 코치가 팔을 힘차게 돌렸기 때문이다. 다저스 중견수 콜에서 2루수 알렉스 프리랜드를 거쳐 포수 달튼 러싱에게 이어지는 매끄러운 중계 플레이가 나왔고, 이정후는 태그아웃됐다. 중견수 정면 단타에서 베이스 세 개를 노린 선택은 무리였다. 중계 화면에는 홈에서 아웃된 뒤 이정후가 얼굴을 찡그리는 모습과 3루 코치의 '풍차 돌리기' 장면이 그대로 잡혔다.

홈에서 강하게 미끄러지며 충돌한 이정후는 잠시 그라운드에 주저앉아 얼굴을 찡그리며 허벅지 쪽 통증을 호소했다. 이때 다저스 포수 러싱이 더그아웃 쪽으로 향하며 이정후와 샌프란시스코 더그아웃을 향해 욕설로 보이는 말을 내뱉었다는 주장이 현지 중계 화면과 함께 퍼졌다. 평소 감정을 절제하던 이정후가 소리를 지르는 장면이 포착되면서 현지 팬들 사이에서는 러싱의 도발 가능성이 제기됐다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 22일(한국시간) MLB 다저스전 6회 라모스의 안타 때 2루를 거쳐 3루로 달리고 있다. 2026.4.22 psoq1337@newspim.com

이정후는 8회 수비에서 제라르 엔카르나시온과 교체됐다. 경기 후 토니 비텔로 샌프란시스코 감독은 "이정후는 늘 전력으로 뛰는 선수"라며 "워싱턴 원정에서 다쳤던 허벅지 부위가 슬라이딩 중 다시 자극돼 예방 차원에서 교체했다. 홈으로 돌린 3루 코치를 포함해 누구의 잘못도 아니다"라고 설명했다. 이어 "이정후의 몸 상태에 큰 문제는 없다"고 덧붙였다.

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