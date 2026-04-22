동해해수청, '동해항 남부두 13번 선석' 환경영향조사 착수

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양수산청은 '동해항 남부두(1단계) 13번 선석 개선사업'에 대한 해양환경영향조사를 22일 착수한다고 밝혔다.

현재 남부두 13번 선석은 노후 항만시설로, 시설물의 구조적 및 사용자 안전성이 확보되지 않은 상태다. 이에 따라 조속한 안정성 확보가 시급하다.

동해지방해양수산청.[뉴스핌 DB] 2024.07.16 onemoregive@newspim.com

그러나 현재 쌍용시멘트의 항만 사용으로 인해 공사 시 간섭 문제가 발생하고 있어, 동해청은 단계별 공사 계획(2단계)을 수립해 항만 운영에 미치는 영향을 최소화할 예정이다. 전체 사업구간 320m를 2개 구간(1단계, 2단계 각 160m)으로 분할해 시공할 계획이다.

이번 해양환경영향조사는 동해항 남부두 13번 선석 부지와 인접 해역을 대상으로 하며, 공사 시행 시 주변 환경 피해를 미연에 방지하고 주기적인 모니터링을 통해 자료를 축적할 계획이다.

조사 항목은 해양퇴적물, 해양화학(수온, 염분 등), 해양 동·식물 등을 포함해 공사 시 발생할 수 있는 환경 피해에 선제적으로 대응할 예정이다.

동해지방해양수산청 김연수 항만건설과장은 "이번 해양환경영향조사를 통해 남부두 개선사업이 해양환경에 미치는 영향을 최소화하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com