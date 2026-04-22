韩股市刷新历史纪录 KOSPI指数站上6417点

纽斯频通讯社首尔4月22日电 韩国综合股价指数（KOSPI）22日在个人投资者大规模买盘推动下再创历史新高，显示市场风险偏好持续回升。

韩国综合股价指数（KOSPI）22日在个人投资者大规模买盘推动下再创历史新高。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所22日数据，当天KOSPI指数收于6417.93点，较前一交易日上涨29.46点，涨幅0.46%，刷新收盘历史最高纪录。盘中指数亦维持强势运行。

资金流向方面，个人投资者当天净买入1.2366万亿韩元，成为推动股指上涨的主要力量。外国投资者和机构投资者分别净卖出6749亿韩元和4448亿韩元。

从个股表现看，权重股走势分化。LG新能源上涨1.36%，韩华航空航天上涨1.8%，HD现代重工业大涨11.28%。三星电子下跌0.68%，SK海力士微跌0.08%，现代汽车下跌0.92%。

市场分析认为，虽然部分大型科技股出现获利回吐，但二次电池、军工产业、电力设备等板块因订单增长和业绩预期向好，继续支撑市场整体走势。

此外，市场对中东局势的担忧近期有所缓和也提振了投资情绪。不过分析人士指出，霍尔木兹海峡局势等因素仍可能对全球市场形成扰动。

当天韩国创业板科斯达克指数（KOSDAQ）收于1181.12点，上涨0.18%。汇市方面，首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1476韩元，较前一交易日下跌7.5韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社