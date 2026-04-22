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[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드는 22일 소아암 환아들의 건강한 회복과 사회 복귀를 돕기 위해 사단법인 한국백혈병소아암협회와 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

본사 사옥에서 진행된 협약식에는 남한규 직무대행과 임우혁 노동조합 위원장, 허인영 사무총장, 강원랜드 봉사자들이 참석하여 나눔의 중요성을 공유했다.

강원랜드, 한국백혈병소아암협회와 업무협약 체결.[사진=강원랜드] 2026.04.22 onemoregive@newspim.com

이번 기부금은 강원랜드 임직원들이 참여한 봉사활동 시간을 현금으로 환산해 기부하는 '봉사활동 매칭그랜트' 방식으로 마련됐다.

강원랜드는 지난해 총 29600시간의 봉사활동 시간을 기부금 2960만 원으로 환산해 전달했다. 전달된 기부금은 경제적으로 어려운 소아암 환아들의 치료비와 재활 의료 지원에 사용될 계획이다.

회사는 앞으로도 매년 임직원 봉사활동 시간을 기부금으로 환산해 협회에 지속적으로 후원할 예정이다.

남한규 직무대행은 "임직원들의 봉사정신이 소아암 환아들에게 희망이 되기를 바라며 이번 기부금 전달식을 진행했다"며 "앞으로도 나눔의 가치를 실현하고 봉사문화를 확산해 공기업으로서 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

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