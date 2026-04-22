전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.22 (수)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

[6·3 지선] 서울교육감 단일화, 보수·진보 모두 '절차 공정성' 논란

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시교육감 선거 40일 앞두고 보수·진보 단일화 공정성 논란 제기했다.
  • 22일 보수 시민회의가 여론조사로 윤호상 교수를 단일 후보 확정했다.
  • 진보 추진위는 시민참여단 부정 의혹으로 투표 일정 5일 연기했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

보수, 류수노 단일 후보 효력정지 가처분 신청
진보, 시민참여단 집단 대납 및 명의도용 의혹
"교육감 선거 맞는 별도 제도 설계 구축해야"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육감 선거를 40여 일 앞두고 보수·진보 양 진영의 단일화 과정에서 공정성 논란이 겹치면서 경선 방식 자체의 신뢰에 의문이 제기되고 있다. 현행 정당 중심 선거제도를 교육감 선거에 그대로 적용한 구조적 한계 속에서 법적 책임이 불명확한 단일화 기구가 비공식 '정당 역할'을 하며 잡음을 키우고 있다는 비판도 제기된다.

22일 교육계에 따르면 보수 진영 단일화 기구인 '서울좋은교육감후보추대시민회의(시민회의)'는 여론조사 결과를 토대로 윤호상 한양대 교육대학원 겸임교수를 서울시교육감 보수 단일 후보로 확정했다고 밝혔다.

투표하는 유권자. [사진=뉴스핌DB]

그러나 경선에 참여했던 류수노 전 방송통신대 총장은 "합의와 다른 방식의 여론조사가 진행됐다"며 단일화 결과 효력정지 가처분을 서울행정법원에 신청하고 독자 행보를 예고했다.

당초 후보 여론조사 방식을 유선 30%, 무선 70%를 혼합하고 ARS 100% 방식으로 진행될 예정이었지만 실제 조사는 무선전화 가상번호 100% 방식으로 진행됐다.

이에 류 전 총장은 '무선전화 100% 여론조사' 방식에 대해 후보자들과 논의나 합의가 없었던 방법으로 합의문을 위반한 것이라고 지적했다.

진보 진영 단일화 기구인 '2026 서울민주진보교육감 단일화 추진위원회(추진위)'도 시민참여단 방식으로 단일화를 추진하는 과정에서 선거인단 모집의 공정성 논란이 불거졌다.

추진위에 따르면 시민참여단 신청 마감일인 이달 12일 자정 기준 3만여 명이 신청해 2만9000여 명이 확정됐으나 마감 직전 신청자가 급증하면서 참가비 '집단 대납'과 명의 도용 의혹이 제기돼 1차 투표 일정이 연기됐다.

시민참여단은 참가비 5000원을 입금하고 신청서와 휴대전화 번호 일부만 기재하면 가입할 수 있어 실제 서울 시민 여부를 확인하거나 중복 가입·대리 납부를 걸러낼 별도 인증 장치가 사실상 없었다는 점이 구조적 허점으로 지적된다.

일부 시민참여단 신청자 100여 명은 이름과 전화번호가 무단으로 사용됐다며 신청 취소를 요구했고 일부 후보들은 경선 관리의 투명성을 문제 삼았다.

당초 17~18일로 예정됐던 1차 투표는 22~23일로, 22~23일로 예정됐던 결선 투표는 27~28일로 각각 5일씩 미뤄졌다.

1차 투표는 시민참여단 100%로 진행되며 과반 득표자가 나오면 23일 최종 단일 후보가 확정되고 과반이 없을 경우 결선 투표를 거쳐 28일 오후 6시에 최종 후보가 발표될 예정이다.

추진위는 중복 참여자·미입금자·주소 미기재자 등 부정 참여자 전수조사를 진행하면서도 "일정 추가 연기는 없다"는 입장을 내놨다.

교육계 안팎에서는 진보·보수 두 진영 모두 경선 과정의 신뢰를 담보할 안전장치가 부족했다는 점에서 구조적 한계를 드러냈다는 분석이 나온다.

진보 진영은 인증·검증 시스템이 미비한 시민참여단 방식 탓에 선거인단 구성 자체의 정당성이 흔들렸고 보수 진영은 후보 간 사전 합의와 다른 여론조사 방식 적용으로 결과 수용 여부를 둘러싼 분쟁에 휘말렸다.

단일화는 패자의 승복을 전제로 하지만, 절차적 공정성에 대한 의심이 해소되지 않을 경우 결과 발표 이후에도 불복과 독자 출마 움직임이 이어질 수 있다는 우려가 크다.

이 가운데 곽노현·조희연 전 서울시교육감은 21일 입장문을 내고 진보진영 교육감 후보들의 '원팀' 기조를 강조하며 "경쟁자들이 모두 참여하는 단일 경선 기구가 만들어지고 그 속에서 모두 치열하게 경쟁하고 민주진보 단일 후보를 선출하는 '전통'이 자리 잡았다"고 설명했다.

두 전임 교육감은 경선에 불참한 홍제남 예비후보를 두고 '원팀' 기조에 예외일 수도 없다고 언급했다. 이에 같은 날 홍 후보는 별도 입장문을 내고 "단일화 경선에 참여하지 않은 것은 유불리가 아니라 시민참여단 방식 자체가 공정성과 신뢰를 확보하기 어렵다는 문제의식 때문이다. 절차에 대한 냉정한 점검과 책임 있는 설명 없이 전통과 연대를 말하는 것은 시민 신뢰를 얻기 어렵다"고 반박했다.

교육계에서는 교육감 선거에 현행 정당 중심 선거제 틀을 사실상 그대로 끌어온 가운데 법적 책임 주체가 분명하지 않은 단일화 기구가 비공식적으로 '정당 기능'을 대신하면서 잡음을 키우고 있다는 지적이 나온다.

박남기 광주대 명예교수는 "교육감 선거에서 정당 중심 일반 선거제도를 거의 그대로 쓰고 있다"며 "정당 간 조직 경쟁을 전제로 설계된 룰을 개인 후보에게 그대로 적용하니 후보 개인은 서울 전역을 감당할 조직과 자원이 없고 그 공백을 채우겠다며 특정 세력이나 단일화 기구가 비공식 '정당 역할'을 하면서 각종 직거래·농간 시비가 반복된다"고 진단했다.

박 교수는 특히 단일화 기구의 법적 책임 부재를 문제로 꼽았다. 그는 "단일화 주체는 법적 권한을 가진 공식 기구가 아니다 보니 여론조사 설계나 시민참여단 모집 과정에서 얼마나 공정했는지 검증하기 어렵고, 사후에 잡음이 나도 책임을 물을 제도적 통로가 없다"고 지적했다.

다만 박 교수는 이에 대한 해법으로 '직선제 폐지'나 '정당 러닝메이트제'에서 찾는 것은 더 큰 정치 예속을 부를 수 있다고 우려했다. 그는 "교육감 선거에 맞는 별도의 선거 모델을 설계하는 논의가 필요하다"고 강조했다.

hyeng0@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
사진
한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동