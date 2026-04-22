김용석 건양대병원 의료정보원장, 국무총리 표창

AI 핵심 요약beta
- 건양대병원 김용석 의료정보원장이 22일 국무총리 표창을 수상했다.
- 김 원장은 AI·SW 교육 체계를 구축하고 소프트웨어 중심대학 사업 선정을 이끌었다.
- 지역 기업 58곳과 협약하며 맞춤형 인재 양성에 앞장섰다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 건양대병원은 김용석 의료정보원장이 국무총리 표창을 수상했다고 22일 밝혔다.
김용석 원장은 건양대 AI·SW융합대학장과 SW중심대학사업단장을 겸임하며 초·중·고 학생부터 대학생, 일반인까지 아우르는 인공지능 소프트웨어 교육 체계를 구축해 왔다. 특히 2024년 과학기술정보통신부 '소프트웨어 중심대학 사업' 선정을 이끌었다.
또 융합형 교육체계를 도입하고 관련 학과 신설과 교육과정 확대에 나섰다.
기업 수요를 반영한 '예약기업' 모델을 도입해 58개 기업과 협약을 체결했으며 대전시교육청과 협력한 인공지능 교육 프로그램 운영, 논산시와 협력해 반도체공학과 신설 추진 등 지역 맞춤형 인재 양성에도 앞장섰다. 네이버클라우드와는 재직자 대상 인공지능 및 클라우드 교육에 나섰다.
김용석 의료정보원장은 "앞으로도 지역과 산업이 필요로 하는 AI융합 인재를 양성하고 AI와 의료와 교육이 융합된 혁신 모델을 통해 사회적 가치를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com