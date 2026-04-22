韩国法务部拟推进"2030移民战略"吸引高端人才

纽斯频通讯社首尔4月22日电 韩国法务部22日表示，围绕应对低生育率、人口老龄化及劳动年龄人口减少等结构性问题，政府正推动以"2030移民政策未来战略"为核心的移民政策全面改革，计划由过去以引进低技能劳动力为主的模式，转向国家战略型移民政策。

【插图=AI生成】

韩国法务部当天与首尔大学在首尔大学行政研究生院共同举办"2030移民政策未来战略"研讨会，就政策执行方向及社会共识形成展开讨论。

研讨会重点围绕四项议题进行，包括科学制定外国人口流入规模及工资标准、完善吸引海外人才的签证政策、加强外国人定居支持与社会融合措施以及设立移民政策专责机构和完善相关基础设施。

韩国法务部长官郑成湖在会上表示，韩国社会正面临低生育率、老龄化、劳动年龄人口减少及地方人口流失等深层次挑战，部分产业已高度依赖外国劳动力，移民政策已成为国家发展必须面对的重要课题。

他说，在制造业、造船业、农业和渔业等领域，外国劳动者已成为重要劳动力来源。韩国需要重新审视移民政策定位，从单纯补充劳动力转向服务经济增长、区域发展和社会稳定的综合战略。

郑成湖表示，政府将通过"2030移民政策未来战略"，提出吸引高端人才、促进地方经济振兴、支持中小商户经营恢复、加强边境安全管理以及保障外国人人权等政策方向。

他还表示，韩国政府计划扩大法务部现有出入境和外国人政策部门职能，并研究设立移民政策统筹协调机制，以提高政策执行效率。

韩国法务部表示，未来将继续在维护社会秩序和争取社会共识基础上，推进兼顾经济发展、地方振兴、社会融合及外国人人权保障的均衡型移民政策。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社