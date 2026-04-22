LS증권, 3개월간 국내선물옵션 거래 수수료 할인 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- LS증권이 22일 국내선물옵션 고객 대상 수수료 할인 이벤트를 6월 30일까지 실시한다.
- 참여 신청 고객에게 신청 다음 영업일부터 3개월간 코스피200선물 등 수수료를 할인한다.
- 월 거래대금 조건 충족 시 기간 3개월 연장하고 주식선물 200억 거래 시 상품권도 준다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 올해 6월 30일까지 국내선물옵션 거래 고객 대상 수수료 할인 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.
LS증권에 따르면 이번 이벤트는 참여 신청 고객에 한해 진행되며, 신청일 다음 영업일부터 3개월간 거래 수수료를 할인해 준다.
수수료 할인 대상 종목은 코스피200선물, 코스닥150선물, 코스피200옵션, 주식선물, 미국달러선물이다. 단 야간상품은 제외된다.
추가로 월 거래대금(선물 150억원·옵션 5억원) 조건을 충족하면 수수료 할인 기간이 최대 3개월까지 연장 적용된다. 주식선물 또는 미국달러선물을 200억원 이상 거래하면 백화점상품권 10만원도 받을 수 있다.
이벤트 대상은 올해 4월 1일 이후 최초로 국내선물옵션 계좌를 개설한 고객 또는 이벤트 신청일 이전 3개월간 선물옵션 거래내역이 없는 휴면고객이다.
LS증권 관계자는 "신규 및 휴면 고객의 거래 부담을 낮추고 시장 참여를 지원하기 위해 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 혜택을 통해 고객 중심의 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com