금융투자협회, '사모집합투자기구 운용전문인력' 수강생 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사모펀드 관련 법률·직무 윤리 등 학습

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 다음 달 13일까지 '사모집합투자기구(일반/기관 전용) 운용전문인력' 과정 교육생을 모집한다고 22일 밝혔다. 개강일은 6월 22일이다.

사모 집합투자 재산 운용 인력 자격요건은 금융회사 근무 경력(임직원으로 3년 이상)과 동 교육과정(집합 및 이러닝 교육 총 40시간) 이수가 필요하다. 이러닝은 연중 상시 신청과 수강이 가능하며, 두 과정 모두 수료해야 전문 인력으로 등록할 수 있다.

[사진=뉴스핌DB]

금융투자협회에 따르면 이번 과정은 전문 인력 양성 과정으로 사모집합투자기구 운용 전문 인력으로 등록하고자 하는 자를 대상으로 사모펀드 관련 법률·직무 윤리 등을 학습할 수 있도록 구성됐다.

특히 해당 분야 전문가가 강사로 참여해 사모집합투자기구 운용에 필요한 법규 및 세제 정보, 사모펀드 시장 현황 등에 대한 정보를 전달함으로써 업무 역량을 향상할 수 있을 것으로 기대된다.

교육 기간은 6월 22일부터 26일까지 총 3일간 12시간이며, 서울 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월·수·금) 야간 교육으로 진행된다. 수강 신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

rkgml925@newspim.com