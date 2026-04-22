국민의힘, 충주·단양·옥천 기초단체장 후보 확정

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이동석·김문근·전상인 공천...충북지사, 청주·제천시장도 내달 초 결정

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 충북도당 공천관리위원회는 22일 충주시장과 단양·옥천군수 등 3곳의 기초단체장 후보를 확정·발표했다.

충주시장 후보에는 이동석 전 대통령비서실 행정관이 선정됐다.

국민의힘 로고. [사진=국민의힘]

이 후보는 경선에서 정용근 충주인구와미래포럼 대표를 제치고 공천권을 확보했다. 대통령비서실 근무 경력을 앞세워 중앙정부와의 정책 연계 및 지역 현안 해결 능력을 강조해온 점이 경쟁력으로 작용한 것으로 분석된다.

단양군수 후보에는 김문근 현 군수가 이름을 올렸다. 김 후보는 오영탁 충북도의원과의 경선에서 승리하며 재선 도전에 나서게 됐다.

현직 프리미엄과 함께 그간 추진해온 지역 관광·경제 활성화 정책이 승리의 동력이 됐다는 평가다.

옥천군수 후보로는 전상인 현 박덕흠 국회의원 보좌관이 확정됐다. 전 후보는 김승룡 전 옥천문화원장과의 경쟁 끝에 공천을 따내며 정치권 경험과 정책 추진 역량을 내세워 본선 준비에 돌입했다.

충북도당은 이번 공천 결과와 관련해 "공정한 경선을 통해 지역 경쟁력을 갖춘 후보들이 선출됐다"며 "후보들이 본선에서 경쟁력을 충분히 발휘할 수 있도록 당 차원의 지원을 집중하겠다"고 밝혔다.

이로써 국민의힘은 충북지사와 청주· 제천시장 후보를 제외한 나머지 지역의 시장 군수 후보군을 확정했다.

baek3413@newspim.com