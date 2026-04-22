대전시의회, 몽골 울란바타르 바양골구 대표단 접견

AI 핵심 요약beta
- 대전시의회 조원휘 의장이 22일 몽골 울란바타르시 바양골구 대표단을 접견했다.
- 양 도시 교류 활성화와 정책 협력을 논의했다.
- 대표단은 창조경제센터와 ETRI를 방문해 혁신 사례를 공유했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시의회 조원휘 의장은 22일 의회를 방문한 몽골 울란바타르시 바양골구 대표단을 접견하고 양 도시 간 교류 활성화와 정책 협력 방안에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다.
이번 방문은 지방정부 간 교류 확대와 정책 협력 기반 마련을 위해 추진됐으며 올지 오르식 수마바타르 구청장을 비롯한 대표단 9명이 대전을 찾았다.
대표단은 의회 방문에 앞서 대전창조경제혁신센터를 찾아 스타트업 글로벌 진출 지원 정책과 지역 혁신 사례를 살펴보고 대전 스타트업의 몽골 진출 사례를 공유했다.
이어 대전시의회에서 열린 환담에서 조 의장은 "이번 만남이 양 도시 간 실질적인 협력의 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.
대표단은 이후 한국전자통신연구원(ETRI)을 방문해 6G 통신, 인공지능, 자율주행 등 첨단 정보통신기술을 체험하고 과학기술 분야 협력 방안에 대해 논의했다.
한편 바양골구는 몽골 울란바타르시의 주요 행정구역이다.
nn0416@newspim.com