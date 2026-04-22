태안해경, 해경 '제1호 직장협의회' 출범..."건전한 조직문화 견인"

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[태안=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 태안해양경찰서는 22일 '태안해양경찰서 직장협의회' 설립식을 개최했다고 밝혔다. 해양경찰청 소속 전국 관서 중 최초로 설립되는 '제1호 직장협의회'다.

그동안 해양경찰은 함정근무 및 수사인력 등 업무특수성으로 인해 가입범위가 엄격히 제한돼 전체 인원의 절반 이상인 약 51%(6,900명)가 가입할 수 없는 구조적 한계가 있었다.

22일 태안해양경찰서 직장협의회가 설립식 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=태안해경] 2026.04.22 gyun507@newspim.com

이에 해양경찰청은 올해 초 '직장협의회 활성화 종합대책'을 통해 가입 가능 인원을 기존 6600여명에서 1만800여명(78%)으로 대폭 확대해 현장 직원들이 보다 자유롭게 소통 창구에 참여할 수 있는 기반을 마련했다.

협의회는 다음달 중 직원 건의사항을 수렴해 ▲근무환경 개선▲고충처리▲조직문화 혁신 등을 공식 의제로 상반기 정기 협의를 본격 추진 할 예정이다.

태안해경 직장협의회장 황진하 경감은 "제1호 직장협의회로서 건강한 직장 분위기를 조성하는 견인차 역할을 하겠다"며 "직장협의회는 정책소통 등 해양경찰청 운영 전반에 참여해 보다 공정하고 투명한 정책결정과 직원들의 의견이 정책에 반영되는 건전한 조직문화가 조성될 것으로 기대된다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com