트럼프 2기 직면한 韓日… "공급망 공조로 경제안보 대응"

"가치 공유국 간 유연한 연대와 실질적 협력 시급"

특정국 의존도 탈피 위해 제3국 공동개발 확대 제언

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 미국 트럼프 2기 행정부 출범 이후 전 세계적으로 경제안보 중심의 통상정책이 강화되는 가운데 한국과 일본이 핵심광물과 첨단산업 공급망 재편에 공동으로 대응해야 한다는 주장이 제기됐다. 양국이 해외자원개발과 다자협력 플랫폼을 활용한 공동 프로젝트를 발굴해 산업 경쟁력을 확보해야 한다는 제언이다.

한국경제인협회 산하 한국경제연구원(한경연)은 22일 일본 경단련의 종합정책연구소와 공동으로 개최한 '복합위기 시대의 한일 신(新)경제협력 세미나'에서 이같이 밝혔다. 이번 세미나는 급변하는 국제경제 환경 속에서 한·일 경제협력의 새로운 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장과 정철 한경연 원장을 비롯한 내빈들이 22일 일본 경단련회관 국제회의실에서 열린 '복합위기 시대의 한일 新경제협력 세미나'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 안성배 대외경제정책연구원 부원장, 기무라 후쿠나리 아시아경제연구소 소장, 정철 한경연 원장, 여한구 산업통상부 통상교섭본부장, 구보타 마사카즈 일본경단련 부회장, 이혁 주일한국대사관 대사, 구노 아라타 아시아대학 교수. [사진=한국경제인협회]

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 기조연설을 통해 양국이 직면한 공통의 도전과 불확실성을 언급하며 가치와 이해를 공유하는 국가 간 연대를 강조했다. 여 본부장은 "중동 정세 불안이 지속되고 미·중 전략경쟁이 심화된 지금, 필요한 것은 가치와 이해를 공유하는 국가 간 유연한 연대"라고 강조했다. 특히 "공급망 측면에서 협력을 위해서는 ＊ 한·일 공급망 파트너십 약정(SCPA) 기반 협력, 전략적 자원 협력 포럼(FORGE), 국제에너지기구(IEA) 등 다자 플랫폼 기반의 협력이 중요하다"며 "에너지 안보 측면에서 석유·가스 등 협력을 강화해야 한다"고 제언했다.

이어 주제 발표에 나선 안성배 대외경제정책연구원(KIEP) 부원장은 니켈, 구리 등 기존 협력 경험을 바탕으로 "한·일 양국이 제3국에서의 광산개발과 인프라 투자 등 공동 프로젝트를 확대할 필요가 있다"고 제안했다. 안 부원장은 "리튬과 희토류 등 주요 광물의 특정 국가 의존도를 낮추는 것이 시급한 과제"라며 "핵심광물무역협정(ATCM) 등 다자 플랫폼에서의 한·일 공조가 향후 공급망 규범을 좌우할 것"이라고 설명했다.

구노 아라타 아시아대학 교수는 전략산업에서 특정국 의존도를 낮추기 위한 실질적 메커니즘 고도화를 주문했다. 구노 교수는 "반도체, 배터리, 핵심광물과 같은 전략산업에서 특정국가에 대한 의존도를 낮추고, 위기 발생 시 공동 대응이 가능한 체계를 구축하는 것이 핵심과제"라며 "양국 협력이 기존 자유무역 중심에서 경제안보 중심으로 진화하고 있다"고 진단했다.

정철 한경연 원장은 인사말을 통해 "이번 세미나가 당위적 논의를 넘어 실질적인 한·일 협력 모델을 모색하고, 이를 통해 한·일 경제협력을 보다 안정적이고 지속가능한 방향으로 발전시키는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다. 한경연은 이번 논의를 바탕으로 'Twin Hub AI 인프라 동맹' 모델 등을 포함한 정책 제안 보고서를 5월 중 마련할 계획이다.

이혁 주일한국대사는 축사에서 셔틀외교 정착을 통한 경제안보 및 첨단기술 분야의 협력 심화를 언급하며, "이제 중요한 것은 이러한 외교적 성과가 현장에서 체감되는 경제적 성과로 이어지는 것"이라고 강조했다.

aykim@newspim.com