수원시, 자녀 양육 24세 이하 청소년부모 전수 조사…양육비 지원

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지난 2월 9일부터 4월 14일까지 총 26가구 발굴

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 자녀를 양육하는 24세 이하 청소년부모를 전수 조사해 청소년부모가구 26가구를 발굴했다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

심사를 거쳐 10가구 14명 아동에게 양육비 지원사업을 연계했다.

22일 수원시에 따르면 청소년부모가 겪는 양육 부담과 경제·학업 공백을 줄이고, 그들에게 필요한 복지서비스를 적시에 연결하기 위해 지난 2월 9일부터 4월 14일까지 전수조사를 했고, 총 26가구를 발굴했다.

그중 12가구(아동 16명)가 '청소년부모 아동양육비 지원사업'을 신청했다.

'청소년부모 아동양육비 지원사업'은 자녀 양육과 학업·취업을 병행하는 24세 이하 청소년부모 가구에 자녀 1인당 월 25만 원의 양육비를 지원하는 사업이다.

청소년부모의 경제적 부담을 완화하고, 아동이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원한다.

수원시는 아동양육비 지원사업 대상자가 될 수 있음에도 정책 정보 접근성이 낮아 복지혜택을 받지 못한 청소년부모를 선제적으로 발굴하고, 사업을 안내해 4명이었던 사업 참여자를 18명으로 확대하는 성과를 거뒀다.

신규 선정 가구는 지난 20일 처음으로 양육비를 지원받았다.

수원시 관계자는 "이번 전수조사로 도움이 필요한 청소년부모 가정을 더 상세하게 확인할 수 있었다"며 "청소년부모와 아동이 안정적으로 생활할 수 있도록, 그들에게 필요한 지원을 적극적으로 연계하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com