수원시, '유용생활폐자원 배출·수거 표준화' 상시 관리 체계 구축

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수원시골목형상점가연합회, 수원도시공사, 수원도시재단과 업무협약 체결

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 골목형 상점가에서 발생하는 유용생활폐자원의 배출·수거를 표준화하고 민관 협업 기반의 상시 관리 체계를 구축한다고 22일 밝혔다.

업무협약 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

수원시는 지난 21일 시청 상황실에서 수원시골목형상점가연합회, 수원도시공사, 수원도시재단과 '유용 폐자원 순환 체계 구축 업무협약'을 체결하고, 협력을 약속했다.

협약에 따라 4개 기관은 상인과 시민이 함께 참여하는 지속가능한 자원순환 모델을 발굴하고, 골목상권 내 친환경 소비·판매 문화 정착을 위해 협력한다.

또 자원순환 협력 사업을 기획·세부 프로그램을 운영하고, 상인을 대상으로 맞춤형 환경 교육, 사업 홍보·모니터링을 한다.

골목형상점가연합회는 상점가에 분리배출·수거 체계 참여를 독려한다.

유용생활폐자원은 재활용할 수 있는 폐자원으로, 폐건전지·종이팩·투명 페트병 등이 해당한다.

수원시는 그동안 유용생활폐자원을 수거·교환하는 사업을 운영하며 '생활 속 자원순환 실천'을 확대해 왔다.

수원시는 골목형 상점가를 중심으로 배출부터 수거까지 이어지는 체계를 정착시키고, 상권과 지역이 함께 참여하는 자원순환 모델을 단계적으로 확산할 계획이다.

이날 협약식에는 권혁주 수원시 환경국장과 정경수 골목형상점가연합회 회장, 이병진 수원도시재단 이사장, 오현재 수원도시공사 교통환경본부장 등이 참석했다.

수원시 관계자는 "이번 협약으로 상권 내 생활폐기물은 감량하고, 재활용할 수 있는 고품질 자원의 회수율은 증가할 것으로 기대된다"며 "자원 순환형 탄소중립 그린도시 조성을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com