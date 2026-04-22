[프로농구] LG, 정규리그 우승 이끈 조상현 감독과 3년 재계약

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 창원 LG가 정규리그 우승–챔피언결정전 우승으로 지도력을 증명한 조상현 감독과 2028-2029시즌까지 장기 동행한다.

LG는 22일 "조상현 감독과 코치진이 2028-2029시즌까지 3년 재계약을 맺었다"고 공식 발표했다. 연봉 등 세부 조건은 비공개다. 2022-2023시즌 부임한 조 감독은 LG를 4시즌 연속 4강 플레이오프 직행으로 이끌었다. 2024-2025시즌에는 구단 창단 첫 챔피언결정전 우승을 일궜고, 2025-2026시즌에는 12년 만에 정규리그 정상(36승 16패)에 올려놓으며 전성기를 열었다. 지난 9일 프로농구 시상식에서는 생애 첫 감독상을 수상했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조상현 감독. [사진=창원 LG] 2026.04.22 psoq1337@newspim.com

조 감독은 데이터 분석을 바탕으로 한 강력한 수비 농구를 정착시키며 리그 최소 실점 수준의 조직력을 구축했다. 동시에 '팀 퍼스트(Team First)' 문화를 앞세워 개인보다 팀 목표를 우선하는 분위기를 만들었다. 선수단 운영과 경기 준비 전 과정에 걸쳐 시스템을 고도화했다는 평가를 받는다. LG 구단은 "조상현 감독은 지속 가능한 강팀 구축이라는 구단의 중장기 방향을 정확히 이해하고 있다"며 "데이터 기반의 세밀한 분석과 철저한 준비로 전술적 유연성과 상대 맞춤 플랜이 탁월하다"고 재계약 배경을 설명했다.

조 감독은 "부임 때부터 세바라기 팬들께 '언제든 대권에 도전할 수 있는 팀을 만들겠다'고 약속했다. 그 약속을 지켜갈 수 있도록 더 좋은 팀 문화를 만들겠다"고 밝혔다.

정규리그 우승팀 자격으로 4강 플레이오프에 직행한 LG는 23일 창원체육관에서 고양 소노와 4강 플레이오프 1차전을 치른다.

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