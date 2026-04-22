경기도 "지역특화작물 심는 영농단체에 최대 5억원 지원"

"단순한 벼 재배면적 조절 넘어 농업 체질 개선하는 중요한 정책"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 논에 지역특화작물을 심는 영농단체에 기계나 장비를 지원해주는 '지역특화작물 육성사업'을 새로 시행한다고 22일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 사업은 지역별 여건에 맞는 특화작물을 집중 육성해 농가소득을 높이고, 동시에 쌀 과잉 생산 문제를 해소하기 위한 것이다. 특히 단순한 작목 전환을 넘어 생산자단체 중심의 공동영농 체계를 구축해 개별 농가 단위 생산에서 벗어나 지속 가능한 생산 기반을 마련한다는 계획이다.

지원 대상은 벼를 대체하는 작물을 공동으로 재배하는 영농조합법인, 농업회사법인 등 일정 요건을 갖춘 생산자단체로, 참여 농지는 실제 논을 활용해야 한다.

경기도는 지역특화작물 생산·운영에 필요한 농기계와 장비를 중심으로 지원한다. 개별 농가가 아닌 공동영농을 전제로 한 지원으로, 20억 원을 투입해 개소당 최대 5억 원 규모로 사업을 추진해나갈 계획이다.

또한, 정책 효과를 높이기 위해 정부 전략작물직불제 대상 하계작물과의 중복 지원을 배제하고 작약, 감자, 고구마 등 지역특화작목과 다년생 작물 중심으로 선택과 집중을 추진한다. 아울러 청년농업인과 여성농업인 참여 확대, 공동영농 규모에 따라 가점을 부여해 농업 구조 개선도 유도할 계획이다.

경기도는 시군으로부터 5월 8일까지 사업대상을 신청받아, 5월 중 대상자 확정 후 본격적으로 사업에 착수할 계획이다. 사업은 영농 시기를 고려해 연내 완료를 목표로 추진된다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "지역특화작물 육성은 단순한 벼 재배면적 조절을 넘어 농업의 체질을 개선하는 중요한 정책"이라며 "공동영농 기반 확산과 안정적인 소득 모델을 통해 농업 경쟁력을 높이고 지속 가능한 농업 구조를 만들어 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com