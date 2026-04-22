부산시, 내달 27일까지 '2026 부산관광 스타기업' 공모 진행

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경영 안정성 중시한 선정 기준 강화

2000만 원 지원으로 관광 생태계 발전



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산관광공사가 외국인 관광객 500만 시대를 이끌 지역 관광 주역 발굴에 나선다.

2026 부산관광스타기업 공모 포스터[사진=부산시] 2026.04.22

부산시는 부산관광기업지원센터가 다음달 27일까지 '2026 부산관광 스타기업 공모'를 진행한다고 22일 밝혔다. 부산 본사 중소기업 중 사업 3년 이상, 최근 3년 평균 매출 10억 원 이상 기업이 대상이다.

선정 기업은 글로벌 관광도시 부산의 브랜드 경쟁력 강화와 지역 관광 생태계 자생력 제고를 주도한다. 인증서·현판 수여와 사업화 지원금 1000만 원, 맞춤형 큐레이션 지원비 1000만 원이 제공된다.

한국관광공사와 글로벌 OTA 등 네트워크를 통한 판로 개척, 대·중견기업 제휴 기회도 주어진다. 올해 신규 기업부터 시 우수기업 인증 연계 혜택이 확대된다. 공영주차장·광안대교 이용료 감면, 해외 마케팅 가점, 중소기업 자금 우대 등이 포함된다.

선정 기준도 강화됐다. 기존 3억 원에서 10억 원으로 상향 조정해 경영 안정성과 성장 잠재력을 중시한다. ESG 경영, 고용 창출, 지역 기여도, 위기 대응 등을 종합 평가하며, 적격·서류·발표심사를 거쳐 6월 중 5개 내외 기업을 선정한다.

시는 스타기업과 스타트업을 투트랙으로 육성하며 오픈이노베이션 생태계를 구축한다. 지난 5년간 25개 스타기업이 고용·매출 성장을 이끌었다.

나윤빈 관광마이스국장은 "부산 관광 질적 성장을 위한 핵심 파트너를 발굴하겠다"며 "스타기업이 지역 산업 조력자로 거듭나도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com