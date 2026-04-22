단양 유네스코 세계지질공원, 유아 체험교육 거점으로 확대

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충북어린이집연합회와 협약…자연 기반 교육·교원 연수 협력 강화

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군은 단양 유네스코 세계지질공원을 활용한 유아 교육 협력 활성화를 위해 추북어린이집연합회와 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 지역의 지질·생태·문화 자원을 교육 현장과 연계해 유아들에게 자연 기반 체험학습 기회를 제공하고, 어린이집 교원의 교육 역량을 높이기 위해 마련됐다.

단양군-충북도어린이집연합회 업무협약식 [사진=단양군] 2026.04.22 choys2299@newspim.com

양 기관은 협약에 따라 단양 유네스코 세계지질공원을 활용한 체험 중심 교육 프로그램 운영을 비롯해 어린이집 교원 대상 연수 프로그램 추진, 유아 눈높이에 맞춘 교육 콘텐츠 확대, 교육 협력 네트워크 구축 등에 상호 협력하기로 했다.

단양 유네스코 세계지질공원은 지질·생태·문화 자원이 집약된 대표 자연유산으로, 유아들이 오감을 활용해 자연을 체험할 수 있는 교육 공간으로서 활용 가치가 높은 것으로 평가된다.

충북 어린이집연합회 역시 도내 어린이집과의 연계를 통해 체험학습 참여를 확대하고, 교육 현장에서 활용 가능한 프로그램 운영에 적극 협력할 계획이다.

군 관계자는 "이번 협약을 통해 단양 유네스코 세계지질공원이 유아 교육의 현장 체험학습 공간으로 더욱 폭넓게 활용될 것으로 기대한다"고 말했다.

choys2299@newspim.com