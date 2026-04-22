코번트리, 59년만에 챔피언십 우승…양민혁은 13G 연속 명단 제외

교체 투입 엄지성 PK 유도…스완지, QPR에 2-1

옥스퍼드의 전진우 결장…스토크 배준호는 벤치

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 양민혁이 몸담고 있는 코번트리 시티가 59년 만에 챔피언십 정상에 오르며 25년 만의 프리미어리그 복귀를 우승으로 장식했다. 다만 양민혁은 이번에도 출전 명단에서 제외됐다.

프랭크 램퍼드 감독이 이끄는 코번트리는 22일(한국시간) 영국 코번트리 빌딩 소사이어티 아레나에서 열린 2025-2026 EFL 챔피언십 44라운드 포츠머스전에서 5-1 완승을 거뒀다. 전반 12분 코너킥 상황에서 하지 라이트가 헤더로 선제골을 기록했고, 후반 들어 에프런 메이슨-클라크가 두 골, 케인 헤이든이 한 골을 추가했다. 상대 수비수 리건 풀의 자책골까지 더해지며 점수 차는 5-1까지 벌어졌다.

[코번트리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=코번트리 선수들이 22일(한국시간) 2025-2026 EFL 챔피언십 44라운드 포츠머스전에서 완승을 거두고 챔피언십 우승을 자축하고 있다. 2026.4.21 psoq1337@newspim.com

이날 승리로 코번트리는 시즌 26승 11무 7패, 승점 89점을 기록했다. 2경기를 남기고 2위 밀월(승점 79)을 승점 10점 차로 따돌리며 남은 경기 결과와 관계없이 챔피언십 우승을 확정했다. 코번트리가 2부 리그에서 우승한 것은 1966-1967시즌 이후 59년 만이며 구단 역사상 두 번째 챔피언십 우승이다.

코번트리는 이미 18일 블랙번 로버스 원정에서 1-1로 비기며 최소 2위를 확보, 2000-2001시즌 프리미어리그 19위로 강등된 뒤 25년 만의 EPL 승격을 확정한 상태였다. 이번 라운드에서 우승 트로피까지 거머쥐며 승격을 자축했다.

하지만 한국 축구의 미래로 불리던 양민혁은 이날도 출전 선수 명단에 들지 못했다. 챔피언십 기준 13경기 연속 명단 제외다. 양민혁은 시즌 초 토트넘 홋스퍼에서 포츠머스로 임대돼 반 시즌 동안 리그 15경기에서 3골 1도움을 기록하며 가능성을 보였다. 그러나 1월 코번트리로 재임대된 이후 램퍼드 감독의 구상에서 점차 밀려났고, 합류 뒤 공식전 출전은 4경기에 그친 채 최근에는 벤치에도 이름을 올리지 못하고 있다.

[코번트리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=프랭크 램퍼드 감독이 22일(한국시간) 2025-2026 EFL 챔피언십 44라운드 포츠머스전에서 완승을 거두고 기뻐하고 있다. 2026.4.21 psoq1337@newspim.com

스완지 시티의 엄지성은 퀸스파크 레인저스(QPR)전에서 교체 투입돼 결승골로 이어진 페널티킥을 유도하며 팀의 2-1 승리를 이끌었다. 반면 스토크 시티의 배준호는 벤치를 지켰고, 전진우가 결장한 옥스퍼드 유나이티드는 렉섬에 패하며 3부 리그 강등 위기에 몰렸다.

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