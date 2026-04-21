충청권 진보 교육감 후보들 "교육 대전환"…초광역 협력 선언

AI 핵심 요약beta
- 충청권 민주진보 교육감 예비후보들이 21일 대전시의회에서 충청 교육 대전환 선언했다.
- 김성근·성광진·이병도·임전수 예비후보가 충청권 교육 혁신 상설 협의회 구성 밝혔다.
- 3대 공약으로 공유 플랫폼 구축·국립대 육성·생태전환 교육 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충청권 민주진보 교육감 예비후보들이 21일 오후 대전시의회에서 '충청 교육 대전환'을 내걸고 초광역 협력에 나서겠다고 선언했다.
이날 공동 선언에는 김성근(충북)·성광진(대전)·이병도(충남)·임전수(세종) 예비후보가 참여했다.
이들은 '충청권 교육 혁신 상설 협의회' 구성을 통해 시·도 경계를 넘는 협력 체계를 구축하겠다고 밝혔다.
후보들은 기후 위기와 디지털 전환, 지역 소멸 등 복합 위기 속에서 기존 경쟁 중심 교육으로는 대응이 어렵다고 진단했다.
충청권이 공동 대응에 나서 새로운 교육 모델을 만들겠다는 구상이다.
김성근 충북교육감 예비후보는 "충북·충남·대전·세종은 하나의 교육공동체"라며 "충북교육이 중심이 돼 충청권 전체의 교육 역량을 끌어올리겠다"고 말했다.
이어 "단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육, 삶을 책임지는 민주진보교육을 실현하겠다"고 강조했다.
이날 제시된 3대 공동 공약은 ▲충청권 교육과정·진로진학 통합 '공유 플랫폼' 구축 ▲지역 거점 국립대 육성과 고교-대학 연계 강화 ▲기후 위기 대응 생태전환 교육 공동 추진 등이다.
특히 시·도 접경 지역을 '충청 교육 혁신 특구'로 지정해 충북의 생태교육, 대전의 과학 인프라, 세종의 스마트시티, 충남의 역사·문화 자원을 연계 활용하는 방안도 포함됐다.
또 '서울대 10개 만들기' 정책과 연계해 지역 대학 경쟁력을 끌어올리고, 지역 인재의 수도권 유출을 막겠다는 구상도 제시됐다.
후보들은 이번 선언이 단순한 정책 연대를 넘어 충청권 교육 체제 재편의 출발점이 될 것이라고 강조했다.
지역 소멸 위기 속에서 교육 협력 프레임이 선거 구도에도 영향을 미칠지 주목된다.
baek3413@newspim.com