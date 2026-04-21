외교부, 美 대북정보 공유 제한 논란에 "한·미 공조 아무 문제 없어"

AI 핵심 요약beta
- 박일 외교부 대변인이 21일 정동영 장관의 구성 핵시설 언급에 대해 한미 대북 공조에 문제없다고 밝혔다.
- 한미 간 정보 공유는 상호 보완적으로 이뤄진다고 강조했다.
- 통일부와 이재명 대통령도 정 장관 발언이 미측 정보와 무관하다고 해명했다.
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美측 항의 여부 묻는 질문엔 "확인할 수 없다"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정동영 통일부 장관이 '북한 구성 핵시설' 언급으로 미국이 한국과 대북 정보 공유를 제한하고 있다는 주장과 관련해 외교부는 북한 문제에 대한 한·미 간 공조에 아무런 문제가 없다는 입장을 밝혔다.
박일 외교부 대변인은 21일 정례 브리핑에서 정 장관의 발언과 미국의 정보 제한 여부의 상관 관계를 묻는 질문에 "한·미 간에 마치 대북 정책 공조에 균열이 있는 것처럼 주장이 제기되고 있다"면서 "한·미 간 대북 정책 공조는 문제없이 이뤄지고 있다"고 밝혔다. 박 대변인은 또 "한·미 간의 정보 공유는 일방이 아닌 상호 보완적으로 이뤄지는 것"이라고 강조했다.
박 대변인은 "미국 측에서 외교부에 문제 제기를 했거나 공식적인 항의가 있었느냐"는 질문에 "외교와 관련된 소통에 대해서는 확인을 해드릴 수 없다"라고 말했다.
앞서 정동영 통일부 장관은 지난달 6일 국회 외교통일위원회에 출석해 북한의 우라늄 농축시설이 가동 중인 지역으로 정부와 국제원자력기구(IAEA)가 공식 확인한 영변과 강선 외에 구성을 언급했다.
이후 국내 한 언론은 미국이 정 장관의 대북 정보 공개에 항의하고 대북 위성정보를 한국과 공유하는 것을 제한하고 있다고 보도해 논란이 일고 있다.
통일부는 정 장관 발언이 미측이 제공한 정보와 무관하다는 입장을 밝혔다. 또 이재명 대통령도 전날 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "구성 핵시설 존재 사실은 각종 논문과 언론보도로 이미 전 세계에 널리 알려져 있었던 점은 명백한 팩트"라며 "정 장관이 '미국이 알려준 기밀을 누설'했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못"이라고 밝혔다.
opento@newspim.com