민주노총 전남·광주 "화물노동자 죽음으로 내몬 CU 자본·정부 규탄"

AI 핵심 요약beta
- 민주노총 전남·광주본부가 21일 전남경찰청 앞에서 기자회견을 열었다.
- CU 자본과 이재명 정부를 화물노동자 사망 사건으로 강력 규탄했다.
- 정부 책임 인정과 CU 원청 교섭 착수 등을 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 민주노총 전남·광주본부가 화물노동자 사망 사건과 관련해 CU 자본과 정부를 강하게 비판하며 책임 규명을 촉구했다.
21일 민주노총 전남본부와 광주본부는 전남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 "화물노동자를 죽음으로 내몬 CU 자본과 이재명 정부를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.
이들 단체는 전날인 20일 경남 진주 CU 물류센터 앞에서 원청 교섭을 요구하며 투쟁하던 화물노동자 A씨가 대체 차량에 깔려 숨진 사건과 관련해 "이는 우연이 아니라 교섭을 거부한 CU BGF 자본과 이를 방조한 공권력이 만들어낸 예고된 참사"라고 주장했다.
이어 "A씨를 비롯한 화물노동자들의 요구는 개정 노조법이 보장한 원청 교섭 요구였다"며 "그러나 BGF리테일과 BGF로지스는 물량 축소와 계약 해지, 손해배상 압박으로 대응했고 끝내 대화를 거부한 채 대체수송을 강행했다"고 비판했다.
또 "그 결과 한 노동자가 목숨을 잃었다"며 "CU 자본은 이 죽음의 책임을 피할 수 없다"고 강조했다.
정부를 향해서도 비판을 이어갔다. 이들은 "현장 경찰은 노동자의 생명보다 물량 반출을 우선시하며 대형 화물차 통행을 허용했다"며 "노동자 안전을 지키지 못한 책임에서 정부 역시 자유로울 수 없다"고 주장했다.
그러면서 "노동자의 죽음 앞에 침묵하고 방관한다면 현 정부도 책임을 져야 한다"고 밝혔다.
민주노총은 ▲사망사고에 대한 정부의 책임 인정과 진상 규명 및 책임자 처벌 ▲대체수송 과정 공권력 남용 수사 ▲CU 측 공식 사과 ▲원청 사용자성 인정 및 교섭 착수 ▲특수고용 화물노동자 노동기본권 보장 ▲파업 현장 공권력 투입 및 대체인력 운용 중단 등을 요구했다.
이들은 "즉각적인 사태 해결에 나서지 않을 경우 노동자들의 거대한 분노에 직면하게 될 것"이라며 "노동자가 안전하게 일할 권리를 쟁취할 때까지 투쟁을 이어가겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com