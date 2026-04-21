올해 전기차 신규판매 10만대 달성…누적 100만 돌파

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작년 대비 3개월 조기 달성

전기차 신차 판매비중 20%

일부 지자체 보조금 조기소진

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 올해 전기차 신규판매가 10만대를 돌파했다. 누적 판매대수도 100만대를 넘어섰다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 올해 신규 등록한 전기차가 4월 셋째주에 10만대를 달성했다고 21일 밝혔다.

이는 한 해 동안 가장 많이 전기차가 보급된 2025년과 비교해서도 약 3개월 빠른 실적이다.

◆ 4월 14일 10만대 돌파…3개월 조기달성

올해 전기차 보급대수는 지난 3월까지 8만 3533대였으며, 4월 14일 기준 10만대를 달성했다.

또한 3월 말 기준 국내 누적 전기차 등록대수도 98만1321대였으며, 4월 15일 기준 100만대를 돌파했다(그래프 참고).

올해 들어 3월까지 전기차의 신차 비중은 41만 5746대 중 8만3533대로 20.1% 수준이다.

전기차 신차비중은 지난 2023년 9.2%에서 2024년 8.9%, 2025년 13.0%, 2026년(~3월) 20.1%를 기록하며 매년 비중이 높아지고 있다.

올해 전기차 수요 확대의 원인으로는 제조사의 다양한 신차 출시 및 제조사간 가격 할인 경쟁, 정부의 내연기관차 전환지원금 등이 긍정적인 요인으로 꼽힌다.

전기차 보조금 확대 및 보급사업 조기 추진, 최근 중동 상황에 따른 고유가 흐름 등이 영향을 미친 것으로 분석되고 있다.

이달 17일 기준으로 전기차 보급대수는 10만 6939대이며, 차종별로는 승용차가 9만 1373대, 승합차 311대, 화물차 1만5091대가 보급됐다.



◆ 수요 증가에 일부 지자체 보조금 조기 소진…추가 편성 추진

올해 연초부터 급격히 증가한 전기차 수요에 따라 시장에 긍정적인 분위기가 형성되고 있다.

그 결과 지방정부에서 준비한 전기차 보조금 1차 공고물량이 소진되며 신청·접수를 중단하는 상황이 발생하고 있다.



지방정부는 일반적으로 지방 재정 여건에 따라 연중 수 차례에 걸쳐 지방비 보조금을 편성하고 있다. 1차 공고물량 편성시 예년과 유사한 수준의 신청수요를 예상해 편성한 상황이다.

서울시내의 전기차 충전소 모습 [사진=뉴스핌 DB] 2021.01.03 pangbin@newspim.com

앞으로 지방정부에서 추가 편성을 통해 2차 공고를 실시하고 접수를 재개하면 보급사업은 큰 무리가 없이 진행될 것으로 보인다. 기후부는 연초부터 전기차 구매를 계획했던 소비자들이 가능한 빠른 시기에 구매를 결정할 수 있도록 이를 위해 필요한 조치들을 관계기관과 논의해 적극 시행하고 있다.

우선 하반기 지방비 물량이 남아있는 지방정부는 공고 시기를 앞당길 방침이다. 지방비를 추가로 편성할 예정이나 편성까지 시간이 소요되는 지방정부는 국비를 활용해 보조금이 우선 지급될 수 있도록 허용해 접수 중단 상태를 해소하도록 지방정부와 협의하고 있다.

◆ 지방정부 국비 선지급 승인…보급사업 재개 독려

또한 유역(지방)환경청을 통해 기초 단위 지방정부까지 2차 공고 일정 등 상황을 점검 및 관리하고 있다.

이를 통해 접수 중단된 지방정부 중 승용 81곳, 화물 75곳이 5월까지 조기 공고를 실시할 계획이다. 이 외에도 국비 선지급 승인 및 추경 편성 등 보급사업이 재개되도록 조치를 취할 계획이다.

또한 이와 별개로 유류비 부담을 느끼는 소상공인 등 늘어난 전기차 전환 수요를 고려해 추경을 통해 전기차 보조금 지원물량 승용 2만대, 화물 9000대를 추가로 증액했다. 각 지방정부는 이에 대해서도 지방비 부족 문제가 발생하지 않도록 지방비를 추가로 편성할 예정이며, 기후에너지환경부는 집행관리를 철저히 할 계획이다.

올해 전기차 보조금 예산물량(추경 이후)은 승용차 28만대, 승합 3800대, 화물차 4만5000만대 규모로 예상된다.

김성환 기후부 장관은 "올해는 전기차 100만대 시대를 여는 역사적인 한 해로 기록될 것"이라며 "국민들께서 전기차 이용에 불편을 느끼지 않도록 정부 차원의 실효성 있고 속도감 있는 대책을 추진하겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com