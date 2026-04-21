KAI, 항공우주 상생업체 경영설명회 개최...'원팀 비전' 공유

AI 핵심 요약beta
- KAI가 20일 사천 본사에서 상생업체 경영설명회를 열고 항공우주산업 생태계 강화 의지를 다졌다.
- 금융·복지 지원 확대와 안정적 물량 공급체계 구축을 약속하고 혁신활동도 지원하기로 했다.
- 약 300억원 규모 자금으로 고가 장비 투자시 저리 대출 프로그램을 지속할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KAI(한국항공우주산업㈜)는 지난 20일 사천 본사에서 '상생업체 경영설명회'를 열고 국내 항공우주산업 생태계 강화와 상생협력을 위한 의지를 다졌다고 21일 밝혔다.
KAI는 금융부터 복지까지 상생업체 지원 프로그램을 확대하고 지속 성장을 위한 생산 역량 및 수주경쟁력 강화 등 항공우주산업의 재도약을 위한 KAI-상생업체간 '원팀 비전'을 공유했다.
또 글로벌 민항기 시장의 회복세에 발맞춘 안정적인 물량 공급체계 구축을 약속하고, 상생업체들의 생산성 향상, 원가 절감, 품질 향상을 위한 혁신 활동도 지원하기로 했다.
이를 위해 KAI는 약 300억원 규모의 자금을 마련해 고가의 장비 투자시 저리로 대출하는 프로그램을 지속할 계획이다.
KAI 김종출 사장은 "오늘날 K-방산의 위상은 KAI와 상생업체들이 한마음으로 이뤄낸 공동의 결실"이라며 "치열해지는 글로벌 경쟁 속에서 더 높이 비상하기 위한 골든타임을 맞이한 만큼, 모두가 함께 성장하는 항공우주 생태계를 강화하는데 총력을 기울이겠다"라고 밝혔다.
tack@newspim.com