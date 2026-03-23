KAI, 미래 AI 위성 기술 우주 공간 실증 나서

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KAI(한국항공우주산업)는 스페이스린텍과 지난 20일 '큐브위성 AI 실증 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.
이번 협약은 KAI가 자체 개발한 고성능 AI 모듈을 스페이스린텍과 연세대가 공동 개발하는 큐브위성 플랫폼에 탑재하여, 우주 궤도상에서 AI가 자율적으로 위성의 이상 상태를 진단하고 고장에 대응 가능한지 검증하는 것이 핵심이다.
양사는 이번 MOU를 기반으로 올해 하반기에 AI모듈을 탑재한 큐브위성을 실제 우주공간으로 쏘아 올려 실증 프로젝트를 진행할 계획이다.
프로젝트에서는 AI모듈이 메인 컴퓨터(OBC)의 지시가 아닌 수집한 데이터를 기반으로 위성 상태를 자율 분석하고 최적의 솔루션을 도출하는 AI 온보드 프로세싱(AI Onboard Processing)을 집중하여 검증할 예정이다.
특히 KAI는 국내 스타트업 기업인 모빌린트의 NPU를 적용하여 AI모듈을 개발했다. 이는 정부가 추진하는 국방 반도체 자립화를 앞당기는 계기가 될 것으로 기대된다.
KAI 서현석 상무는 "위성이 AI로 스스로 상황을 판단하고 지상국에 전문 보고서를 제시하는 수준까지 기술력을 끌어올렸다"라며, "이번 스페이스린텍과의 협업을 통해 검증된 AI 모듈은 향후 당사가 제작하는 다양한 위성 시스템의 핵심 표준 사양으로 자리 잡게 될 것"이라고 강조했다.
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