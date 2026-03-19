KAI, 김종출 신임 사장 취임..."뼈 깎는 혁신과 도전으로 성장 이끌 것"

공군·방위사업청 주요 보직 역임...전문성 기반 수출·미래사업 확대 기대

혁신과 도전·포트폴리오 확장·상생협력 조성·원팀 정신 '4대 중점 과제'

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KAI(한국항공우주산업)는 19일 경상남도 사천 본사에서 김종출 신임 사장의 취임식을 열고 제9대 대표이사 선임을 공식화했다. 임기는 3년이다.

김 신임 사장은 공군과 방위사업청의 핵심 보직을 두루 거치며 쌓아온 독보적인 전문성을 바탕으로, KAI의 글로벌 수출 확대와 미래 사업 주도권 확보에 가시적인 성과를 끌어낼 적임자로 기대를 모으고 있다.

김종출 신임 대표이사 사장이 취임사를 발표하고 있다. [사진=KAI]

특히, 국방부 재직 시절 KT-1, T-50의 비용분석 업무를 수행한 바 있으며 국무조정실 근무 당시 국방 분야 최초의 '방산수출 전담 조직' 신설을 관철시킨 주역으로 꼽힌다.

또한, 방위사업청 전략기획단 부단장과 기획조정관을 거치며 방산 전략 수립과 방위사업 예산 운용 역량을 쌓았으며, 지휘정찰사업부장 재직 당시 정찰위성을 포함한 다양한 전략 무기체계 사업을 기획한 만큼 미래 항공우주·방위산업에 대한 높은 이해도가 강점으로 평가된다.

김 사장은 취임사에서 KAI의 재도약을 위한 4대 경영 중점과제로 ▲ 멈추지 않는 혁신과 도전 ▲ CASH COW 사업 육성 및 미래 사업 포트폴리오 확장 ▲ 상생협력 생태계 조성 ▲ One Team KAI를 제시했다.

첫 번째로 끊임없는 혁신과 미래에 대한 도전을 추진한다. 이를 위해 조직을 재편하고 성과 중심 인사제도를 확립하며 실패를 두려워하지 않는 R&D 환경 조성을 약속했다.

또한, 방산 수출을 확실한 성장 동력으로 삼고 민수 사업 비중 확대를 통해 캐시카우(Cash Cow)사업을 지속 확대하는 한편, AI Pilot으로 대표되는 소프트웨어부터 항공전자, 유･무인복합체계(MUM-T), 무인기/드론, 유도무기체계, 우주사업 등 미래 먹거리 확보를 위한 포트폴리오 확장을 추진할 계획이다.

김종출 신임 사장 [사진=KAI]

아울러 지속 가능한 항공우주산업 생태계를 만들기 위해 협력업체의 기술적 성과를 보호·지원하고 신기술을 KAI 체계에 적극 적용하여 상생의 밸류체인도 공고히 한다는 구상이다.

특히, 김 사장은 현재의 불확실한 대외 환경을 위기이자 기회로 규정하고 "다시 오기 어려운 골든타임을 KAI 성장의 기회로 만들기 위해 뼈를 깎는 혁신과 도전에 나서겠다"라고 밝혔다.

이날 취임식 후 김 사장은, 3월 말 출고 예정인 KF-21 양산기 제작 현장을 점검하고 고정익동, 회전익동, 우주센터, 개발센터 등 주요 생산라인 및 사무실을 방문해 직원들을 격려하며 현장경영을 시작했다.

tack@newspim.com