식약처, 5년간 독초 섭취 의심 신고 사례 94건…봄철 발생 주의보

복통·구토 발생 시 병원 방문해야

남은 독초 가져가야 진단 '정확'

식약처 "임의로 섭취·채취 주의"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 최근 5년간 독초 섭취로 의심되는 신고 사례가 94건으로 집계돼 봄철 섭취에 주의해야 한다.

식품의약품안전처와 산림청 국립수목원은 16일 산나물과 생김새가 유사한 독초를 개인이 임의로 채취해 섭취한 후 복통, 구토 등의 증상을 호소하는 신고 사례가 매년 지속적으로 발생하고 있어 각별히 주의할 것을 당부했다.

최근 5년간 독초 섭취로 의심되는 신고 사례는 총 94건이다. 주로 ▲더덕(미국자리공) ▲두릅나무(붉나무) ▲미나리(독미나리) ▲원추리(여로)로 전체 신고된 건 중 51%가 봄철인 3~5월에 발생했다.

모양이 유사해 구별하기 어려운 산나물과 독초 [자료=식품의약품안전처·산림청 국립수목원]

신고 사례가 특히 봄철에 많이 집중되는 이유는 꽃이 피기 전에 잎 또는 뿌리만으로 산나물과 독초를 구별하는 것이 쉽지 않기 때문이다. 봄철 독초로는 독미나리, 여로, 붉나무, 산자고 등이 있다. 삿갓나물, 동의나물 등 야생에 자생하는 다양한 독초가 있어 산나물에 대한 충분한 지식이 없다면 야생식물을 개인이 임의로 채취하거나 섭취해서는 안 된다.

만약 독초를 산나물로 오인해 섭취한 후 복통, 구토 등의 이상증세가 나타난다면 반드시 병원을 방문해야 한다. 이때 남은 독초를 같이 가져가는 것이 정확한 진단과 치료에 도움이 될 수 있다.

산나물과 독초를 구별하는 동영상 정보는 식약처 유튜브에서 확인할 수 있다. 독초에 대한 자세한 정보는 산림청 국립수목원 누리집 연구간행물에 게시된 봄, 가을 독성 식물에 대한 가이드북에서 확인할 수 있다.

오유경 식약처장은 "일반적으로 산나물과 독초를 구분하기 쉽지 않으므로 채취하지 않는 것이 독초 섭취를 피할 수 있는 가장 좋은 방법"이라며 "식용 가능한 산나물도 올바른 조리 방법을 확인하고 섭취해야 한다"고 당부했다.

sdk1991@newspim.com