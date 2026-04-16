한병도 "독립적 재난조사기구 만드는 '생명안전기본법' 신속 처리하겠다"

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"전쟁 추경, 10조 원 상반기 신속 집행"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 16일 세월호 참사 12주기를 추모하며 '생명안전기본법'을 최대한 신속하게 처리하겠다고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 "세월호 이후에도 참사는 반복되고 있다"며 "이제 민주당과 이재명 정부가 그 악순환을 끊어내겠다"고 말했다.

한 원내대표는 "안전을 국민의 기본권으로 규정하고 독립적 재난 조사 기구를 만드는 '생명안전기본법'을 최대한 신속하게 처리하겠다"며 "당정이 함께 국민 생명을 최우선으로 하는 진짜 대한민국을 만들겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.16 jk31@newspim.com

이어 한 원내대표는 추가경정예산안(추경) 집행과 관련해 "전쟁 추경 26조 원 중 10조 원을 상반기에 신속 집행하고 보육과 피해 지원금을 27일부터 지급한다"고 설명했다.

그러면서 "중동 전쟁에도 불구하고 기업들의 4월 초 수출액은 역대 최대치인 252억 달러를 기록했다. IMF 세계 경제 성장률 전망치를 낮추면서도 대한민국은 1.9%로 유지했다. 거센 폭풍우 속에서 기업과 국민께서 버텨준 덕분"이라고 덧붙였다.

한 원내대표는 "이제 정치가 제 역할을 다할 차례"라며 "중동 위기 앞에 여야가 따로 없다. 민주당은 정부, 국민, 야당과 함께 중동 위기를 반드시 돌파하겠다"고 했다.

seo00@newspim.com