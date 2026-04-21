제테마, 인도 자이더스와 비만·당뇨 치료제 공급

AI 핵심 요약beta
- 제테마가 21일 자이더스와 세마글루타이드 제네릭 국내 도입·판매 협약을 체결했다.
- 제테마는 기술문서 제공받아 식약처 허가 진행하며 사업 영역을 확대한다.
- 이재명 대통령 인도 방문 경제사절단 일정 중 성사됐다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 에스테틱 기업 제테마가 인도 제약사 자이더스 라이프사이언스와 손잡고 비만·당뇨 치료제 시장에 진출한다.
21일 제테마는 자이더스로부터 세마글루타이드 주사제 제네릭의 국내 도입 및 판매 협약을 체결했다고 밝혔다. 제테마는 자이더스로부터 국내 식약처 허가에 필요한 기술문서 등을 제공받아 허가 절차를 진행할 계획이다.
이번 협약은 이재명 대통령의 인도 방문 경제사절단 일정 중에 성사됐다.
제테마는 기존 메디컬 에스테틱 분야에서 의약품 시장으로 사업 영역을 확대한다. 동시에 자사 보툴리눔 톡신 제품을 자이더스에 공급하며 글로벌 에스테틱 사업도 확장한다.
자이더스는 연 매출 약 29억 달러(약 5조 원) 규모의 인도 주요 제약사다. 국내 유통망과 마케팅 역량을 갖추고 있다. 양사는 제품 도입 후 마케팅과 유통 전략 수립 등 사업 전반에 걸쳐 단계별로 협력하기로 했다.
남정선 제테마 대표는 "이번 세마글루타이드 도입은 제테마가 에스테틱 시장을 넘어 대사질환 치료제 시장으로 진입하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com