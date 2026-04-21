강기정 광주시장, 민선 8기 막바지…"5·18 헌법 수록에 매진"

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"의인 10명 찾기 심정으로 개헌 독려"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장이 남은 임기 동안에 5·18정신 헌법 수록과 지하철 공사, 통합특별시 준비 등 현안 해결에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.

강 시장은 21일 청사 기자실에서 차담회를 갖고 "7월 1일이 되면 (전남광주통합특별시 출범에 따라) 역사가 될 광주시의 마지막 시장으로서 시정을 잘 마무리하겠다"고 말했다.

강 시장은 "주민의 40년 숙원인 5·18 정신 헌법 전문 수록을 위한 개헌의 기회가 눈앞에 왔다"며 "의인 10명 찾기를 하는 심정으로 국민의힘 의원을 포함해 여러 가지 일을 하겠다"고 설명했다.

그는 "개헌이 되려면 12석이 더 필요한데 동의자를 어떻게 찾을지는 고심하고 있다"며 "탄핵 정국 때 한강 소설책을 들고 찾았을 때 방식으로는 풀리지 않을 것 같다"고 토로했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장이 21일 청사 기자실에서 민선 8기 시정 관련 언론간담회를 열고 있다. 2026.04.21 bless4ya@newspim.com

특히 "이번 46주년 5·18 기념식은 도청 앞 민주광장에서 열 준비를 하고 있다"며 "망월묘역에서는 추모식을, 광장에서는 기념식을 한다는 의미를 담아 추진하고 있다"고 부연했다.

지하철 공사 관련해선 "지난해 12월 상부 구간 전면 개방 이후에 후속 작업을 진행하고 있다"며 "6월 중에는 백운 지하차도 개방과 지하철 역명까지 확정되게 될 것"이라고 기대감을 드러냈다.

정부의 추경안에 통합특별시 준비 예산 573억원이 삭감된 것에 대해선 "행안부에 특별교부세를 요청했다"며 "일부만 반영되더라도 예비비와 공공자금관리기금을 활용할 생각이다"고 말했다.

또 "통합 조직은 민선 9기가 들어서면 개편될 것이기 때문에 기획실 정도만 한 부서로 합칠 생각이다"며 "다만 행안부와 전남도는 기획뿐만 아니라 인사·예산 등 공통 업무를 합치자는 입장이라 차이가 있다"고 토로했다.

광주 군공항 이전 문제는 "정부의 빠른 추진 의지에 따라 후보지가 내년이 아닌, 올해 안으로 추진하는 로드맵이 시행되고 있다"며 "대구 사례에 비춰보면 엄청난 속도로 진행되고 있다"고 강조했다.

이밖에 고유가 피해 지원금, GGM 2교대 운영, 우치공원 판다 유치, SRF 시설 및 영산강 Y벨트 관련 소송 마무리 등 현안을 챙기겠다고 각오를 다졌다.

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