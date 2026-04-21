자라섬 꽃 페스타 '먹거리 부스' 운영자 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기 가평군이 5월 23일 개막하는 자라섬 꽃 페스타의 먹거리 부스 운영자를 24일까지 모집한다.
- 핫도그, 츄러스 등 간식류 4개소를 선정하며 선정자에게 부스와 기초시설을 지원하고 입점료는 50만 원이다.
- 가평군 주민등록과 영업장이 모두 있는 실제 거주 사업자만 신청 가능하며 전산 추첨으로 최종 운영자를 결정한다.
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[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군이 오는 5월 23일 개막하는 '2026 자라섬 꽃 페스타(봄)'의 흥행을 이끌 먹거리 부스 운영자를 이달 24일까지 공개 모집한다.
가평군은 축제 방문객들에게 먹는 즐거움을 제공하고 지역 외식 업계에 활력을 불어넣기 위해 이번 모집을 기획했다고 21일 밝혔다.
모집 규모는 모두 4개소로 핫도그, 츄러스, 닭강정, 샌드위치 등 축제 현장에서 간편하게 즐길 수 있는 간식류이며 선정된 사업자에게는 3×3m 크기의 부스 1동과 테이블, 의자, 전기 시설 등 기초 운영 시설이 지원되는데 입점료는 50만 원이다.
신청 자격은 공고일 기준 주민등록 주소지와 영업장이 모두 가평군이며 실제 거주하는 사업자로 제한되고 축제의 수익이 지역 주민에게 직접 환원되도록 하기 위한 조치다.
참여 희망자는 관련 서류를 갖춰 오는 24일까지 신청해야 하고 최종 운영자는 신청자 중 전산 추첨을 통해 결정되는데 자세한 내용과 신청 양식은 가평군청 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있다.
한편 올해 자라섬 꽃 페스타는 '컬러풀 가든(Colorful Garden)'을 주제로 오는 5월 23일부터 6월 14일까지 자라섬 남도에서 개최될 예정이다.
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