HLB제넥스 김도연 대표, 주식 1만5556주 매수

AI 핵심 요약beta
- HLB제넥스 김도연 대표가 21일 주식 1만5556주를 매수했다.
- 보유 주식 수가 3만8646주로 늘었고 그룹 의장 매수에 이은 조치다.
- 반도체 실적 호조와 자회사 뉴로토브의 파킨슨병 신약 파트너십 진전이 배경이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB제넥스는 김도연 대표이사가 회사 주식 1만5556주를 매수했다고 21일 밝혔다. 이번 매수로 보유 주식 수는 3만8646주로 늘었다.
지난주 진양곤 HLB그룹 의장의 지분 확대에 이은 경영진의 추가 매수다. 반도체 업황 호조에 따른 본업 실적 성장과 자회사를 통해 추진 중인 신약 개발 사업의 진전이 배경이 된 것으로 보인다.
HLB제넥스의 핵심 사업인 반도체 공정용 필수 효소 사업은 1분기 실적을 안정적으로 견인하고 있다. 글로벌 반도체 업황 호조가 이어지면서 관련 수혜가 지속되고 있다.
자회사 뉴로토브의 퇴행성 뇌질환 치료제 개발도 진전을 보이고 있다. 뉴로토브는 지난달 파킨슨병 분야의 글로벌 신경과학 연구기관인 캐나다 아투카와 전략적 파트너십을 체결했다. 아투카는 비인간 영장류 모델 검증 시스템으로 알려진 기관으로, 이번 협약은 아투카 측이 뉴로토브의 신약 후보물질 NT-3의 기전과 잠재력을 확인하고 협력을 제안해 성사됐다.
김도연 대표이사는 "그룹 의장의 지분 매입이 회사의 펀더멘털 개선과 성장 방향성에 대한 신뢰를 보여준 것이라면, 이번 매입은 실무 최전선에서 이를 현실화하겠다는 책임감과 자신감을 반영한 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com